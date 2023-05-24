Напряженность между США и Китаем — это не новая холодная война или третья мировая война. Вот почему.

Об авторе: Эдвард Прайс Президент Ergo, глобальной аналитической, консалтинговой и прогнозной компании. Бывший британский торговый чиновник, он также преподает в Центре глобальных отношений Нью-Йоркского университета.

Как мы должны думать о мире, находящемся в кажущемся движении? Отступает ли движущая сила от глобализации? Или вторая холодная война? Может быть, даже Третьей мировой?

Многие мыслители предлагали три модели. Но ничто не проходит гладко.

Во-первых, давайте возьмем деглобализацию. Это идея о том, что мир становится менее отмеченным коммерцией. Если так, конечно. Ранее нормальные торговые модели нарушались протекционизмом, торговыми трениями, конфликтами, опасениями США по поводу технологического прогресса Китая и так далее. Но деглобализация на самом деле не объясняет, что происходит.

Это связано с тем, что глобальные экономики остаются взаимными. Это может быть связано с нарушением некоторых положительных экономических связей. Но негативные последствия глобализации все еще живы и здоровы.

Объявление — прокрутите, чтобы продолжить

Просто посмотрите на ковид. Пандемия показала, насколько интегрирована наша международная сеть гражданского транспорта. Между тем война в Украине привела к росту мировых цен на продукты питания, энергоносители и многое другое. Хорошо это или плохо, но мировая экономика остается прежней. Закрытая система может иметь как положительные, так и отрицательные результаты. В деглобализации есть доля правды. Но как новая модель, она не справляется с импортной горчицей.

Это подводит нас ко второй идее, идее новой холодной войны.

Найл Фергюсон, один из наших великих историков, называет конфликт Америки с Китаем «второй холодной войной». А китайско-американские отношения, безусловно, круче, чем высотный воздушный шар-шпион. Но характерным аспектом первой холодной войны, столкновением России и США, было то, что оно происходило между двумя отдельными экономиками.

READ Заседание ООН подтвердило войну на Украине и российскую агрессию Объявление — прокрутите, чтобы продолжить

С Советами Соединенные Штаты торговали сельскохозяйственной продукцией и некоторыми другими мелочами. Но пик торговли пришелся на 1979 год. Вот почему Соединенные Штаты могли напасть на Советы. Эконом В восьмидесятых. В то время мы использовали дефляционное давление в качестве оружия, призывая Россию перерасходовать средства на вооружение. Мы можем сдержать и тем самым раздавить Россию не только потому, что у нас больше денег. Мы могли это сделать, потому что российская экономика была отделена от нашей. Экономического влияния президента Рейгана на президента Горбачева не существовало.

Однако у президента Байдена и президента Си одна экономика. Разделение или цинизм, какими бы ни были эти термины, сделают все, чтобы воссоздать отдельные экономические условия еще одной холодной войны.

Это приводит к мировым войнам. Предвещают ли наши запутанные дела третью мировую войну?

Объявление — прокрутите, чтобы продолжить

может быть. Все удивляются. Подтолкнет ли нас к краю пропасти президент России Владимир Путин? Будет ли Китай уходить с Тайваня и начинать войну? а Новый отчет От корпорации RAND. Но вместо Третьей мировой войны и война на Украине, и борьба за Тайвань являются продолжением Первой и Второй мировых войн.

Действительно, как далеко вы хотите вернуться? Россия не только оспаривает итоги 1991 года, независимость Украины. Россия также оспаривает итоги 1945 года, смерть фашизма в Европе. Действительно, результат 1815 г., т. е. соблюдение национальных границ, оказался теперь под угрозой.

Это означает, что сегодняшняя динамика на самом деле не связана с идеей Третьей мировой войны. Во всяком случае, лучше всего подумать о том, как продолжались бы Первая и Вторая мировые войны, хотя бы в Восточной Европе и на Тихом океане.

Как комментаторы должны описывать этот меняющийся мир? Может быть, вот так. То, что мы наблюдаем, — это первая глобальная гражданская война. Эта борьба — горячая или холодная, долгая или короткая — будет вестись во взаимно открытом мире. Мы глобализированы скучным образом. Таким образом, мы интегрированы вне любого сценария холодной войны. Мы ведем старые европейские и тихоокеанские войны, не мечтая о новой. Лучшая аналогия — столкновение идей в рамках одной экономики и юрисдикции, типичное для внутреннего конфликта. Например, Гражданская война в США в 1860-х гг. или английский в 1640-х и 1650-х годах. Победитель напишет новый моральный кодекс. Проигравший будет уничтожен, но останется привязанным к своему предыдущему противнику.

Сейчас мы находимся в конкурирующем лагере одного мира. Напряженность, свидетелями которой мы являемся, на самом деле не является результатом ослабления глобализации. Эта напряженность не является ни новой мировой войной, ни холодной войной. Вместо этого на столе стоит все: от права до экономики, от здравоохранения до изменения климата, от военной мощи до основных культурных норм. Соединенные Штаты и Китай находятся в головах друг друга. США и Китай — одна экономика. А США и Китай будут воевать.

Это Первая мировая гражданская война.

Гостевые обзоры, подобные этому, были написаны авторами, не входящими в отдел новостей Barron и MarketWatch. Отражение точек зрения и мнений авторов. Присылайте предложения по отзывам и другие отзывы на [email protected]