Насколько далеко затянется потепление в отношениях между Россией и Грузией?

Президент России Владимир Путин внезапное движение Отмена визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения между двумя странами поставили Тбилиси в затруднительное положение. Правящей партии «Грузинская мечта» необходимо отреагировать на предложение России улучшить отношения таким образом, чтобы защитить их от нападок оппозиции и сохранить европейский курс для Грузии.
Представители программы «Грузинская мечта» приветствовали российские предложения, вызвавшие ярость не только оппозиции, но и значительной части грузинского политического класса. Президент Саломе Зурабишвили, избранная с помощью «Грузинской мечты», назвала решение Кремля «провокацией».
Главная оппозиционная сила страны, «Единое национальное движение» (ЕНД), провела в Тбилиси митинг, на котором грузинское правительство обвинили в превращении страны в «российскую провинцию». Критики настаивают на том, что решение о полетах и визах — это способ России вознаградить мечтательную Грузию за ее антизападную политику и поставить под угрозу перспективы вступления страны в Европейский союз.
Но достоверность таких заявлений несколько подрывается прошлыми действиями Грузии. Полеты между двумя странами за последние десятилетия несколько раз приостанавливались, а до этого восстанавливались под руководством основателя ЕНД, тогдашнего президента Михаила Саакашвили. Это было сделано в 2010 году — менее чем через два года после начала войны между Россией и Грузией из-за отколовшегося от Грузии региона Южной Осетии.
В 2012 году Саакашвили также в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России, который был введен сразу после разрыва дипломатических отношений между Россией и Грузией в 2008 году. «Мы никогда не закроем границы для российских бизнесменов и туристов, потому что там, где есть активный бизнес, там является активным бизнесом», — сказал он Саакашвили в то время: «Танковым волшебникам не место».
Правда, тогда международный контекст и сама Россия были совсем другими, и решения Саакашвили касались только Грузии. Сейчас отношения с Москвой являются более фундаментальным вопросом. Именно поэтому президент Зурабишвили сначала сослалась на «агрессию против Украины», а уж затем на «оккупацию грузинских земель», объясняя, почему российские предложения Грузии являются «неприемлемыми».
Реакция Запада на российскую инициативу может представлять еще большую угрозу грузинской мечте — как внутри страны, так и за ее пределами. Подавляющее большинство грузин поддерживают вступление своей страны в Евросоюз и видят в России угрозу. Таким образом, сближение с Москвой не принесет «Грузинской мечте» дополнительных голосов. Фактически партия может проиграть парламентские выборы 2024 года, если ЕС откажется предоставить Грузии статус кандидата из-за чрезмерной снисходительности. ухаживание с Москвой.
Первоначальное приветствие грузинского правительства заявлению России не было хорошо воспринято Европейским союзом или Соединенными Штатами. Брюссель и Вашингтон сигнализировали о продолжающемся вторжении России в Украину и напомнили Тбилиси о его обязательствах перед западными партнерами. Однако Тбилиси, похоже, надеется извлечь выгоду из жестов России, соблюдая при этом красные линии, проведенные Западом. Представители «Грузинской мечты» уже заявили, что полеты в страну будут разрешены только российским авиакомпаниям, не включенным в санкционные списки.
Однако у «Грузинской мечты» по-прежнему было мало практических причин для дальнейшего дрейфа в сторону Москвы, хотя прагматичные и неконфронтационные отношения с Россией всегда были одним из постулатов партии. Эта цель уже достигнута, и дальнейшие пророссийские шаги приведут лишь к напряжению, как в отношениях с Западом, так и внутри страны. С другой стороны, прогресс в направлении интеграции в ЕС увеличивает шансы на то, что «Грузинская мечта» останется у власти. Но что Москва может предложить Грузии?
В чем действительно заинтересована Грузия, так это в уступках по поддерживаемому Москвой сепаратистскому региону, Абхазии и Южной Осетии, но нет никаких признаков того, что Россия готова к этому. Апрельский раунд женевских переговоров — переговорный формат, объединяющий Абхазию, Южную Осетию и Грузию, а также Россию, США и международные организации — вновь не дал никаких результатов, кроме рутинного признания того, что «стороны продолжают проявлять сдержанность».
В любом случае, отношения между Москвой и Абхазией в последние месяцы испортились, и влияние Кремля там не является абсолютным. Абхазия запрещает продажу недвижимости гражданам России, но в начале прошлого года под давлением Москвы Сухуми согласился передать России государственную дачу в курортном городе Пицунда. Это решение вызвало такой общественный резонанс, что абхазский парламент еще не ратифицировал его. российские угрозы Перекрыть помощь Абхазии и закрыть там военную базу.
Одним из аргументов, который грузинское правительство сразу же использует для тесного сотрудничества с Москвой, является экономическая выгода. Однако экономический бум, который Грузия переживает с прошлого года, произошел без какой-либо предполагаемой помощи со стороны российского правительства, несмотря на ее прямую связь с Россией.
В прошлом году ВВП Грузии вырос на рекордные 10,1%, главным образом потому, что десятки тысяч россиян бежали в Грузию, спасаясь от войны и мобилизации. Денежные переводы из России увеличились в пять раз, а с доходами от туризма и экспортом в Россию включает Почти 15% ВВП страны сейчас против 6% в 2021 году. Так что Грузия смогла воспользоваться ситуацией в России, не неся при этом никаких дополнительных обязательств.
«Грузинская мечта» и раньше безуспешно пыталась наладить стабильные отношения с Россией, последний раз в 2019 году. Тогда грузинские власти принимали депутата Госдумы России Сергея Гаврилова и даже посадили его в кресло спикера парламента. В ответ грузинская оппозиция устроила уличные акции протеста, что побудило Москву в очередной раз приостановить полеты в Грузию.
В целом выгоды грузинской мечты о сближении с Москвой весьма неоднозначны, а риски вполне реальны. Но сама партия может смотреть на вещи иначе. В последнее время он допустил ряд несущественных и неуверенных ошибок, некоторые из которых могли иметь серьезные последствия.
Наиболее ярким примером является провальная попытка «Грузинской мечты» принять в марте драконовский закон, который позволил бы наказывать организации гражданского общества как «иностранных агентов» — ярлык, который Россия приняла более десяти лет назад. Спорный законопроект был отозван на фоне возмущения общественности, и правящая партия ничего не выиграла от его предложения, но нанесла большой ущерб своей репутации как внутри страны, так и за рубежом.
Последней ошибкой стал выход «Грузинской мечты» из Партии европейских социалистов, имеющей вторую по величине фракцию в Европарламенте и Девять мест из 27 В Еврокомиссии по ее рекомендации утверждается статус Грузии как кандидата на членство в Евросоюзе. Вывод стал ответом европейской стороны. Наличные Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступит на конференции Консервативного политического действия в Будапеште.
Поэтому не исключено, что «Грузинская мечта» пойдет на еще одну сомнительную сделку: на этот раз с Москвой. Но если она решит пойти по этому пути, то неясно, как долго партия сможет оставаться у власти.
Эта статья изначально опубликовано Написано Фондом Карнеги за международный мир.
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