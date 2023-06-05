Насколько далеко затянется потепление в отношениях между Россией и Грузией?

Президент России Владимир Путин внезапное движение Отмена визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения между двумя странами поставили Тбилиси в затруднительное положение. Правящей партии «Грузинская мечта» необходимо отреагировать на предложение России улучшить отношения таким образом, чтобы защитить их от нападок оппозиции и сохранить европейский курс для Грузии.

Представители программы «Грузинская мечта» приветствовали российские предложения, вызвавшие ярость не только оппозиции, но и значительной части грузинского политического класса. Президент Саломе Зурабишвили, избранная с помощью «Грузинской мечты», назвала решение Кремля «провокацией».

Главная оппозиционная сила страны, «Единое национальное движение» (ЕНД), провела в Тбилиси митинг, на котором грузинское правительство обвинили в превращении страны в «российскую провинцию». Критики настаивают на том, что решение о полетах и ​​визах — это способ России вознаградить мечтательную Грузию за ее антизападную политику и поставить под угрозу перспективы вступления страны в Европейский союз.

Но достоверность таких заявлений несколько подрывается прошлыми действиями Грузии. Полеты между двумя странами за последние десятилетия несколько раз приостанавливались, а до этого восстанавливались под руководством основателя ЕНД, тогдашнего президента Михаила Саакашвили. Это было сделано в 2010 году — менее чем через два года после начала войны между Россией и Грузией из-за отколовшегося от Грузии региона Южной Осетии.

В 2012 году Саакашвили также в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России, который был введен сразу после разрыва дипломатических отношений между Россией и Грузией в 2008 году. «Мы никогда не закроем границы для российских бизнесменов и туристов, потому что там, где есть активный бизнес, там является активным бизнесом», — сказал он Саакашвили в то время: «Танковым волшебникам не место».

Правда, тогда международный контекст и сама Россия были совсем другими, и решения Саакашвили касались только Грузии. Сейчас отношения с Москвой являются более фундаментальным вопросом. Именно поэтому президент Зурабишвили сначала сослалась на «агрессию против Украины», а уж затем на «оккупацию грузинских земель», объясняя, почему российские предложения Грузии являются «неприемлемыми».

Реакция Запада на российскую инициативу может представлять еще большую угрозу грузинской мечте — как внутри страны, так и за ее пределами. Подавляющее большинство грузин поддерживают вступление своей страны в Евросоюз и видят в России угрозу. Таким образом, сближение с Москвой не принесет «Грузинской мечте» дополнительных голосов. Фактически партия может проиграть парламентские выборы 2024 года, если ЕС откажется предоставить Грузии статус кандидата из-за чрезмерной снисходительности. ухаживание с Москвой.