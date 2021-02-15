Наследный принц Саудовской Аравии и российский Путин обсуждают ОПЕК +

РИЯД: Саудовская инвестиционная компания в области сельского хозяйства намерена расширить свою деятельность в Австралии за счет партнерского соглашения с бразильской животноводческой компанией.

Саудовская инвестиционная компания в области сельского хозяйства и животноводства (SALIC), акционерная компания, принадлежащая Государственному инвестиционному фонду, заключила соглашение с бразильской компанией Minerva Foods о приобретении активов в Австралии и создании совместного предприятия по переработке и экспорту говядины. И баранина.

«Компания считает, что Австралия уникальным образом дополняет наши операции в Южной Америке, максимизируя возможности продаж и операционную синергию, минимизируя риски и способствуя нашей стратегии консолидации на экспортном рынке животного белка», – говорится в заявлении Minerva Foods.

По второму соглашению Minerva будет поставлять свою продукцию Salik для распространения на Ближнем Востоке и в Азии.

В заявлении Минерва говорится, что сотрудничество расширит ее присутствие в этих регионах, добавив, что на Ближний Восток и Азию приходилось около 55 процентов ее экспорта говядины за первые девять месяцев прошлого года. В мясоперерабатывающей компании заявили, что Салик может закупать до 25 000 тонн продукции Minerva ежегодно.

В сентябре Salik объявил, что увеличил свою долю в Minerva с 25,5% до 33,83%. «Minerva Foods – один из крупнейших производителей мяса в Южной Америке и второй по величине экспортер в Бразилии, производящий более миллиона тонн мяса ежегодно», – говорится в заявлении Салика.

«Minerva Foods в основном обслуживает потребности внешних рынков, и в течение этого года она уже экспортировала 750 000 тонн красного мяса в более чем 100 стран мира».

Основанная в 1992 году, Minerva управляет 25 бойнями и тремя перерабатывающими заводами в Южной Америке с доходом в 19 миллиардов реалов (3,54 миллиарда долларов) за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года.

Salik впервые купила Minerva в 2015 году, когда она оправдала 19,95% акций. Основанная в 2012 году, Salik работает в секторе инвестиций в сельское хозяйство и животноводство, и ее стратегическая цель – обеспечить импорт основных продуктов питания в рамках стратегии продовольственной безопасности Королевства.

По данным SALIC, Саудовская Аравия ежегодно потребляет 550 000 тонн красного мяса, 70% которого импортируется.