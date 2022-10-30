начальник службы безопасности: Демократия в России — это как выиграть в лотерею | Новости

«Невозможно сказать, что будет в России. Можно предположить, что ничего хорошего ни с Россией, ни с соседними странами не произойдет», — заявил в интервью Vikerradio глава Службы внутренней безопасности Эстонии (Capu) Арнольд Синисало.

Синисало считает, что когда речь идет о России, не стоит ожидать стабильности. Пожалуй, главное понять, что, несмотря на много разговоров о (президенте России Владимире) Путине, проблема не в Путине, а в самой системе. «

По мнению Синисало, если бы политическая система в России не претерпела существенных изменений, просто повторились бы одни и те же проблемы.

«Если (российская) экономика стабилизируется и (другой) человек сосредоточит в своих руках свою власть, то когда (тот) человек будет сидеть на троне 20 лет, в какой-то момент у него тоже появится мания величия и захочется начать Восстановление империи. Выйдет ли (Россия)?», — сказал Синисало. Есть ли реальное желание что-то конструктивно изменить, во многом зависит от того, какой развал происходит и кто стоит у руля.

Глава КАПО добавил, что если в России все пойдет хорошо и установится стабильная демократическая система, то с точки зрения Эстонии это будет похоже на выигрыш в лотерею.

«Было бы здорово, если бы это произошло, но вы не можете основывать на этом свою стратегию, — сказал Синисало. — Мы должны быть готовы к длительному противостоянию».

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