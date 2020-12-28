Берлин – Норвежские рыбаки в шутку называют их «сталинской красной армией». Это огромные гигантские крабы, очень вкусные. Мигрировал из российских региональных вод в последние несколько десятилетий. Для многих рыбаков и рыбоводов, особенно в северной прибрежной деревне Бугенвиль за Полярным кругом и в северной части прекрасного норвежского побережья, небольшие группы «русских гигантов» оправляются от финансового краха. Независимые рыбаки не конкурируют с крупными рыболовными компаниями и их морскими судами. Но есть и обратная сторона: суперкропы, приходящие с Востока, расширяют свою среду обитания за счет многих морских обитателей и даже отправляются на Лофотенские острова. Поэтому норвежские рыбаки ловят их и пытаются держать в больших закрытых резервуарах.
«Товарищи крабы» были нашим спасением, мы все обанкротились из-за промышленного рыболовства и политики квотирования для индекса, теперь мы стали туристической достопримечательностью деревни, говорят они. Хранитель Норвежские рыбаки Бугенвиля. С начала 80-х годов, в разгар холодной войны, русские крабы начали циркулировать по Вангер-фьорду. Они прибыли из большого арктического порта и военной базы в Мормонском заливе, и были видом, выращенным советскими учеными для улучшения продуктивности и условий жизни местного населения, а также, возможно, являлись продовольственным экспортом империи. Безусловно, жестокая ядерная и рутинная реструктуризация, инициированная Брежневым, продолжалась до тех пор, пока Горбачев не пришел к власти за счет кровавой войны в Афганистане и оккупации Центральной Европы и Балкан.
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По словам рыбаков, они были намного крупнее и вкуснее коричневых крабов, которые ловят рыбу на юге Норвегии. Бестселлеры и лучшие на вкус российские суперкрабы, представленные на рынке, сразу же начали создавать проблемы: когда они заканчивали работу на рыбацких лодках, они разрезали их своими массивными плоскогубцами или когтями, вместе с которыми они уносили всю рыбу, встречая волны льда и Северного моря. Но, захватив больше из них, Норвегия заработала более 9 миллиардов долларов от своего экспорта в октябре 1980-х годов. В мире, где появление русских крабов и эволюция вкусовых качеств в гастрономии утроили цены на крабов, доход рыбаков утроился, что позволяет им продавать своих «камчатских крабов» по 24 доллара за килограмм. Норвегия объявила, что увеличит допустимую квоту на вылов суперкрэпов на 18 процентов к 2021 году до 1810 тонн.
Попадаются рыбаки и их семьи, но проблема для других. Вскоре суперкрабы начали есть все любимые морские корма, еще один вид, необходимый для рыболовства, в море. Затем норвежские рыбаки и правительство сделали смешанный ход: популяция морских рыб привозит суперкрабов всех возрастов в больших резервуарах с каждой наживкой и очень прочными сетями, где они продолжают расти и хорошо кормиться, не крадя пищу у других видов. Чтобы уменьшить или исключить количество суперкрабов, правительство разрешило любому на лодке ловить их, даже без лицензии на рыбную ловлю. Но любая борьба с «товарищами по супер-захвату» не сделает их менее любимыми и востребованными в мире роскошных ресторанов во всем мире. Экологичный и эффективный, и рыбакам очень сложно найти экономически выгодное решение для всех видов рыб или ракообразных. Возможно, в Кремле смеются Путин, его генеральные министры и адмиралы.
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