Берлин – Норвежские рыбаки в шутку называют их «сталинской красной армией». Это огромные гигантские крабы, очень вкусные. Мигрировал из российских региональных вод в последние несколько десятилетий. Для многих рыбаков и рыбоводов, особенно в северной прибрежной деревне Бугенвиль за Полярным кругом и в северной части прекрасного норвежского побережья, небольшие группы «русских гигантов» оправляются от финансового краха. Независимые рыбаки не конкурируют с крупными рыболовными компаниями и их морскими судами. Но есть и обратная сторона: суперкропы, приходящие с Востока, расширяют свою среду обитания за счет многих морских обитателей и даже отправляются на Лофотенские острова. Поэтому норвежские рыбаки ловят их и пытаются держать в больших закрытых резервуарах.

«Товарищи крабы» были нашим спасением, мы все обанкротились из-за промышленного рыболовства и политики квотирования для индекса, теперь мы стали туристической достопримечательностью деревни, говорят они. Хранитель Норвежские рыбаки Бугенвиля. С начала 80-х годов, в разгар холодной войны, русские крабы начали циркулировать по Вангер-фьорду. Они прибыли из большого арктического порта и военной базы в Мормонском заливе, и были видом, выращенным советскими учеными для улучшения продуктивности и условий жизни местного населения, а также, возможно, являлись продовольственным экспортом империи. Безусловно, жестокая ядерная и рутинная реструктуризация, инициированная Брежневым, продолжалась до тех пор, пока Горбачев не пришел к власти за счет кровавой войны в Афганистане и оккупации Центральной Европы и Балкан.

От синего краба до азиатского жука, сколько экзотических видов обитает в Италии Выдан Фьоро Дженовезе * 25 декабря 2020 г.



По словам рыбаков, они были намного крупнее и вкуснее коричневых крабов, которые ловят рыбу на юге Норвегии. Бестселлеры и лучшие на вкус российские суперкрабы, представленные на рынке, сразу же начали создавать проблемы: когда они заканчивали работу на рыбацких лодках, они разрезали их своими массивными плоскогубцами или когтями, вместе с которыми они уносили всю рыбу, встречая волны льда и Северного моря. Но, захватив больше из них, Норвегия заработала более 9 миллиардов долларов от своего экспорта в октябре 1980-х годов. В мире, где появление русских крабов и эволюция вкусовых качеств в гастрономии утроили цены на крабов, доход рыбаков утроился, что позволяет им продавать своих «камчатских крабов» по ​​24 доллара за килограмм. Норвегия объявила, что увеличит допустимую квоту на вылов суперкрэпов на 18 процентов к 2021 году до 1810 тонн.

Попадаются рыбаки и их семьи, но проблема для других. Вскоре суперкрабы начали есть все любимые морские корма, еще один вид, необходимый для рыболовства, в море. Затем норвежские рыбаки и правительство сделали смешанный ход: популяция морских рыб привозит суперкрабов всех возрастов в больших резервуарах с каждой наживкой и очень прочными сетями, где они продолжают расти и хорошо кормиться, не крадя пищу у других видов. Чтобы уменьшить или исключить количество суперкрабов, правительство разрешило любому на лодке ловить их, даже без лицензии на рыбную ловлю. Но любая борьба с «товарищами по супер-захвату» не сделает их менее любимыми и востребованными в мире роскошных ресторанов во всем мире. Экологичный и эффективный, и рыбакам очень сложно найти экономически выгодное решение для всех видов рыб или ракообразных. Возможно, в Кремле смеются Путин, его генеральные министры и адмиралы.