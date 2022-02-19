На новых спутниковых снимках видно, что аэропорты вблизи Украины заполнены российскими военными самолетами.

В то время как Россия утверждает, что она продолжает выводить свои силы из районов вдоль украинской границы, спутниковые снимки высокого разрешения с Максара по-прежнему указывают на масштабы наращивания Россией своих сил. Здесь представлены изображения с высоким разрешением из пяти мест, собранные за последние несколько дней. На фотографиях видно, что Россия перебросила часть своей военной техники на тактические позиции вблизи Украины. В район прибыла другая военная техника. Новые спутниковые снимки, сделанные Maxar, показывают масштабы активности России в нескольких ключевых местах в Беларуси, Крыму и на западе России, поскольку опасения по поводу российского вторжения в Украину нарастают.

Боевые вертолеты в аэропорту Лида, 16 февраля Высокое разрешение здесь Размещение боевой группы и войск, Валуйки, 15 февраля Высокое разрешение здесь

Развертывание новых вертолетов в Фалвики, 15 февраля. Здесь в высоком разрешении Москва отрицает, что у нее есть планы напасть на своего западного соседа, но требует гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО и что западный альянс выведет свои силы из Восточной Европы, что Запад требует отклонять. .

Вертолеты и штурмовики Су-25 в аэропорту Мелерово, 18 февраля в большом разрешении здесь Боевые вертолеты в озере Донослав, 18 февраля в большом разрешении здесь

В 2014 году Россия вторглась и оккупировала украинский Крым, воспользовавшись сочувствующими сепаратистами.

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Заголовок: На новых спутниковых снимках видны аэропорты вблизи Украины, заполненные российскими военными самолетами

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