Economy

Недавняя война на Украине: США утверждают, что боевая мощь России снижается

23 марта, 2022
Marfa Fedoroa

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил во вторник, что численность российских войск впервые сократилась до менее 90 процентов от 150 000 военнослужащих, сосредоточенных на границе с Украиной до вторжения.

Чиновник сказал, что российские силы испытывают трудности со связью, логистикой и топливом, в то время как некоторые войска были эвакуированы после обморожения из-за отсутствия у них надлежащего оборудования для холодной погоды.

По словам чиновника, российские и украинские военные ведут ожесточенные бои, особенно возле Мариуполя, стратегически расположенного портового города, который Россия сейчас обстреливает с Азовского моря.

Однако во вторник Пентагон заявил, что украинские силы пытаются отвоевать территории в некоторых местах, особенно на юге возле Херсона.

«Мы видим признаки того, что украинцы сейчас немного больше склоняются к преступности», — сказал Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона.

Согласно отчету Института изучения войны от 22 марта, российские войска, скорее всего, перейдут к «фазе затяжных бомбардировок» украинских городов из-за провала их первоначальной кампании по осаде и захвату Киева и других крупных городов.

В своем отчете ISW также сообщила, что во вторник командующий ВСУ впервые указал, что российские войска «несут потери из-за слабой системы медицинского обеспечения и нехватки медикаментов». Кроме того, военачальник также заявил, что некоторые неустановленные российские подразделения «имеют запасы продовольствия и боеприпасов не более чем на три дня», сообщает Институт международных исследований.

Рейтинги США не могут быть проверены независимо.

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