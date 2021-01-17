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Нейтральная сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по гандболу среди мужчин.

17 января, 2021
Emet

Российская федерация гандбола (ФГФ), которая соревновалась как нейтральная после того, как стране было запрещено на два года участвовать в крупных соревнованиях, одержала свою первую победу на мужском чемпионате Международной федерации гандбола (IHF) в Египте.

Королевская федерация победила Словению со счетом 31-25 в спортзале Бурдж аль-Араб в Александрии и после победы возглавила группу H.

В другом матче в группе Беларусь продемонстрировала доминирующую игру, победив Республику Корея со счетом 32-24.

После одной победы и ничьей, РХФ и Беларусь вышли в основной раунд – следующий этап соревнований.

В группе G, которая проходила в спортзале на стадионе Каира, две другие команды забронировали себе места в основном раунде, а именно Египет и Швеция.

Египтяне были в круиз-контроле, обыграли Северную Македонию со счетом 38-19, а Швеция стала четырехкратным чемпионом мира.

Швеция обыграла Чили со счетом 41-26, но заставила своих южноамериканских конкурентов усердно работать, прежде чем сойти с дистанции.

Франция была в числе команд, прошедших квалификацию в основной раунд, поскольку чемпионат мира по гандболу IHF продолжился в Египте © Handball Egypt
Франция была в числе команд, прошедших квалификацию в основной раунд, поскольку чемпионат мира по гандболу IHF продолжился в Египте © Handball Egypt

В пятой группе он проходил в спорткомплексе доктора Хасана Мустафы 6.Десятый В октябре Франция одержала две победы из двух и вышла в основной раунд после победы над Австрией со счетом 35–28.

Другой матч также был общеевропейским: Норвегия обыграла Швейцарию со счетом 31-25.

В группе F Португалия одержала вторую победу по количеству матчей, проведенных в спортивном зале Новой столицы в Каире, где обыграла Марокко.

Обе команды остановились на перерыве со счетом 12-12, но во второй половине Португалия обострила ситуацию и в конечном итоге выбила 33-20 победителей, чтобы пройти в основной раунд.

В другом матче группы Исландия комфортно обыграла Алжир со счетом 39-24.

По три команды из каждой группы пройдут в основной раунд в конце первого этапа, а это значит, что на этом этапе выбыли только восемь команд.

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На завтра запланировано еще восемь матчей, в которых команды групп A, B, C и D сыграют свои матчи второго группового этапа.

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