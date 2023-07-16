Некоторые концентраторы Google Nest не работают из-за ночного обновления

Google Nest Hub автоматически перезагружается и/или устанавливает обновления каждую ночь, но возникающая проблема показывает, что некоторые экраны умного помощника зависают или зависают на экране «обновления».

Похоже, Google выпустил обновление для Nest Hub и Hub Max в пятницу вечером. (Выпуск новой версии так близко к выходным — это совершенно странно, и компании исторически не делают этого, чтобы избежать таких проблем, которые команды не могут быстро решить на следующий день.)

Затронутые владельцы Nest Hub видят экран «Обновить», который застрял на 99% с сообщением «Подождите немного, это займет несколько минут» и названием устройства в правом нижнем углу.

Некоторые застревают на этом экране часами. Обычно, когда это происходит, вы можете просто отключить кабель питания и снова подключить его (выключить и снова включить Nest Hub).

На этот раз это не так, и Nest Hubs с любопытством возвращаются к сообщению об обновлении. Это указывает на более глубокую проблему, для решения которой обращение в службу поддержки Google будет подходящим следующим шагом. Будем надеяться, что Google сможет выпустить исправление программного обеспечения для затронутых устройств.

Он был Зрение а дюжина или так отчеты Бывает такое, но наше железо — как (Fuchsia Version 11.20230306.3.134) в стабильном канале, так и в предпросмотре — в порядке. Когда Google выпустил это большое обновление, было не так много сообщений о поломке Nest Hub.

Подробнее о Nest Hub:

Спасибо Омни