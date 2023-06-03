Некоторые часы Google Pixel Watch разваливаются [Update] — Арс Техника

Вот одно улучшение, которое Google может захотеть рассмотреть для Pixel Watch 2: лучший клей. Android-полиция Я только что заметил несколько сообщений о том, что задние панели некоторых часов Pixel отваливаются. Некоторые сообщения в сабреддите PixelWatch у тебя есть фотографии от этого явления. Многие комментаторы говорят, что это случилось и с ними.

Это, безусловно, похоже на то, что Google должен покрыть по гарантии, а поскольку устройству меньше года, все должны быть на гарантии. У вас также будет веский аргумент, если вы обратитесь в службу поддержки Google по поводу сломанного устройства. Страшно то, что это также повлияет на водонепроницаемость устройства, и мы сомневаемся, что Google покрывает каждый случай повреждения водой. В большинстве отчетов указывается, что Google решает эту проблему, но нескольким пользователям изначально пригрозили уплатой за ремонт в размере 300 долларов, от которой позже отказались.

Из-за сильного потоотделения (как мне кажется) клей на задней части часов Pixel отклеился и задняя часть оторвалась. pic.twitter.com/ltUQauXC4I — СуперСануси (superSanusi) 30 мая 2023 г.

Когда iFixit порвал часы Pixel, Я заметил Задний клей представлял собой новую «жидкую прокладку», которую сайт раньше не видел. «Заднее стекло, кажется, удерживается на месте какой-то жидкой прокладкой, которая плотно герметизирует, но оно открывается и очищается. Оно также отслаивается от стекла почти без остатка», — говорится в отчете. Причудливый клей Google, кажется, слишком легко отслаивается. Плохо приклеенные щиты также были недавней проблемой. ископаемые часыа в выпусках «Gen 6» — Fossil Я признаюсь Проблема сказала, что она исправлена.

Все мы знаем, что производителям нравится создавать смартфоны, полностью лишенные креплений, но они Нет ничего необычного Чтобы увидеть видимые винты на задней панели традиционных часов. Некоторые часы превращают всю заднюю пластину в гигантский винт с фланцем с резьбой, идущим по всей длине задней крышки, и все это вкручивается в корпус часов. Возможно, реальная блокировка Pixel Watch поможет.