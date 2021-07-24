Необычный романтический фильм о поездке на поезде в Мурманск получил Гран-при в Каннах

Режиссер Юхо Куосманен получил Гран-при 2021 года за фильм по книге писательницы Розы Ликсом, также называемый «Комната № 6».

в история В центре сюжета фильма – молодая финская студентка, которую играет финская актриса Сиди Харла, и русский шахтер, которого играет российский актер Юрий Борисов, который в начале 1990-х вынужден ехать в небольшом поезде из Москвы в Мурманск. Фильм раскрывает неожиданный, но острый роман двух незнакомцев, а также факты о человеческой природе.

Чтобы избежать загадочного романа со своим профессором университета в Москве, Лаура садится на поезд, идущий в арктический портовый город Мурманск в России. В вагоне поезда полупьяный ненасытный курильщик Вадим заводит мелкие беседы, и поездка ведет пассажиров кабины № 6 Взглянуть правде в глаза об их стремлении к человеческим связям.

После вечеринки в Каннах Косманен сказал финскому государственному радио. YLE Эта награда очень много значит для него.

«Эта награда действительно важна для фильма, который трудно продать и который трудно заметить». Он добавил: «Я надеюсь, что зрители тоже найдут это, когда однажды это будет широко показано в кинотеатрах. У нас есть лучшие актеры в мире, но у нас нет звезд, которым уделяется такое же внимание, как, например, Тильда Суинтон. Вот почему такие награды действительно важны для такого фильма ».

Гран-при – вторая по престижности награда кинофестиваля после Золотой пальмовой ветви. «Золотую пальмовую ветвь» в этом году получил фильм «Титан» режиссера Колии Дукорну.

Джуху Косманен – ​​второй режиссер, получивший Гран-при. Аки Курисмяки ранее выигрывал Гран-при в 2002 году за фильм «Человек без прошлого».

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Кроме того, «Квартира № 6» получила крупную дистрибьюторскую сделку с развлекательной компанией Sony Pictures, которая позволит показывать фильм в американских кинотеатрах. Sony Picture Classics объявила о приобретении прав на фильм в Северной Америке, Латинской Америке, Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, сообщает Entertainment Magazine. разнообразный отчеты.

В заявлении Sony Pictures Classic фильм похвалил: «Кабинет № 6 – это сокровище. Один из величайших железнодорожных фильмов с чувством юмора и романтики, полный сюрпризов. Новый тип кинозрителей, которые хотят его принять. сейчас. Один из лучших фильмов, которые мы видели здесь, в Каннах ».

Смотреть Вступительный клип Из фильма у ворот Каннского кинофестиваля