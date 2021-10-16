Неправильный запуск российского космического корабля заставляет космическую станцию ​​снова случайно наклониться

Незапланированные запуски российского космического корабля ненадолго помешали работе Международной космической станции сегодня (15 октября), что является вторым подобным инцидентом менее чем за три месяца.

Сегодня в программе участвовал космический корабль «Союз МС-18», который должен доставить на Землю космонавта Олега Новицкого, кинорежиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд рано утром в воскресенье (17 октября). Российские авиадиспетчеры запустили двигатели транспортного средства в 5:02 утра по восточному поясному времени (0902 по Гринвичу) в ходе запланированных предполетных испытаний.

«Запуск ракеты неожиданно продолжился после окончания окна испытаний, что привело к потере ориентации на Международную космическую станцию ​​в 5:13 утра», – заявили представители НАСА. Написал в обновлении сегодня днем.

«В течение 30 минут авиадиспетчеры восстановили контроль над ситуацией с космической станции, которая сейчас находится в стабильном положении», – добавили они. «Во время происшествия экипаж не спал, и ему ничего не угрожало».

Связанный: Международная космическая станция в 20: фототур

Сегодня утром орбитальная лаборатория ненадолго отклонилась от своего обычного направления на 57 градусов. По данным Российского информационного агентства, Интерфакс., в котором цитируется переписка Новицкого и Владимира Соловьева, летного директора российской части станции.

Руководители космической станции пока не знают, что стало причиной аномального возгорания. НАСА и Российское Федеральное космическое агентство, известное как Роскосмос, пока занимаются этим вместе, написали представители НАСА в обновленной информации.

Непонятно также, почему пропелленты МС-18 перестали стрелять, хотя у мастеров станции были свои идеи.

«Мы полагаем – и у нас не было подтверждения – мы полагаем, что пороховые вещества перестали стрелять, потому что достигли своих постаментов.[ellant] Предел », – сказал астронавтам директор полета НАСА Тимоти Крамер вскоре после отключения двигателей. По данным New York Times. «Москва это проверяет и анализирует данные».

Космическую станцию ​​также случайно перевернули 29 июля, когда двигатели только что прибывшего российского подразделения «Наука» зажгли незапланированный пожар. Эта авария была гораздо более серьезной, поскольку она повернула лабораторию, которая вращается по орбите примерно на 540 градусов.

Российские официальные лица связали событие 29 июля с программным сбоем.

Представители Роскосмоса писали в газете «Роскосмос»: «Из-за провала краткосрочной программы была ошибочно выполнена прямая команда на запуск двигателей агрегата для его буксировки, что привело к некоторым изменениям в направлении комплекса как весь.” Заявление опубликовано 30 июля.

Несмотря на сегодняшнюю драму, в эти выходные корабль «Союз МС-18» все еще возвращается на Землю. Космический корабль выйдет со станции в субботу (16 октября) примерно в 21:14 по восточноевропейскому времени (0114 по Гринвичу 17 октября) и приземлится в степях Казахстана примерно через 3,5 часа. Вы можете наблюдать за происходящим здесь, на Space.com, любезно предоставлено телеканалом НАСА.

Новицкий провел на орбите около шести месяцев, но Шипенко и Пересильд вернулись домой всего через 12 дней. Дуэт стартовал 5 октября для съемок на космической станции отрывка из российского фильма «Вызов». Они стартовали с космонавтом Антоном Шкаплеровым, который все еще находится в орбитальной лаборатории.

Майк Уолл является автором “За рубежКнига (Great Grand Publishing House, 2018; иллюстрация Карла Тейта), книга о поисках инопланетян. Следуйте за ним в Твиттере Встраивать твит. Следуйте за нами на Twitter Встраивать твит или Сайт социальной сети Facebook.