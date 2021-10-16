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Неправильный запуск российского космического корабля заставляет космическую станцию ​​снова случайно наклониться

16 октября, 2021
Marfa Fedoroa

Незапланированные запуски российского космического корабля ненадолго помешали работе Международной космической станции сегодня (15 октября), что является вторым подобным инцидентом менее чем за три месяца.

Сегодня в программе участвовал космический корабль «Союз МС-18», который должен доставить на Землю космонавта Олега Новицкого, кинорежиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд рано утром в воскресенье (17 октября). Российские авиадиспетчеры запустили двигатели транспортного средства в 5:02 утра по восточному поясному времени (0902 по Гринвичу) в ходе запланированных предполетных испытаний.

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