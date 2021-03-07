«Никто не имеет права бить ребенка!» Олимпийский чемпион России Волосузар напал на тренера, который швырнул юную фигуристку по льду – RT Sport News

Двукратная чемпионка Олимпийских игр Татьяна Волосузарь остановилась на прямой, образовавшейся после того, как тренер московской школы швырнул юную фигуристку по льду во время тренировки.

На видео, записанном родителем, дочь которого учится в той же школе, видно, как тренер держит девочку за шею, прежде чем жестоко толкнуть ее и заставить летать по льду.

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Шокированная женщина, запечатлевшая этот ужасный момент на камеру, показала его администрации школы и попросила уволить специалиста.

По мере развития скандала было обнаружено, что молодые фигуристки подвергались жестокому обращению со стороны тренера, который якобы часто ругался с ними и физически наказывал их, если они не следовали ее инструкциям.

Женщина, имя которой не разглашается, уже была отстранена на две недели из-за непрофессионализма, но вернулась к работе, несмотря на жалобы студентов.

В школе пока не комментируют инцидент, который шокировал российское спортивное сообщество и побудил многих звезд спорта осудить жесткие методы тренера.

Олимпийская чемпионка 2014 года Татьяна Волосузарь добавила веса этому вопросу, подчеркнув, что тренеры не имеют права побеждать детей и не может быть оправданий столь скандальному поведению.

“Сноуборд – это экстремальный вид спорта, требующий огромной сдержанности и дисциплины. Но бить ребенка абсолютно никто не имеет права. Об этом не может быть и речиВолосужар Книги.

“Да, тренер может быть жестким и строгим, но они не имеют ничего общего с физическим насилием. Как сообщается, тренер сказала, что это ее методы тренировок. Это не методы, это отсутствие профессиональных качеств и неумение работать с детьми., “Она добавила.

Видео было широко распространено в Интернете и вызвало бурю негодования в России: фанаты просили сноубордистов не только уволить тренера, но и запретить ей тренироваться на всю жизнь.