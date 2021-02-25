Нил Салис-Гриффин из Techstars присоединится к нам на TechCrunch Early Stage 2021, чтобы рассказать об ускорителях – TechCrunch

Стоит ли попробовать устроить свой стартап в программу акселерации? Как произвести правильное впечатление о приложении? Где должна быть ваша команда перед подачей заявки – и как вы сможете максимально эффективно использовать свое время в программе после присоединения?

Присоединяйтесь к нам на мероприятии TechCrunch Early Stage в апреле, где Нил Салес-Гриффин, управляющий директор Techstars Chicago, поможет нам во всем разобраться.

Нил видел отрасль практически со всех сторон – как частый наставник, советник, инвестор и соучредитель. В 2011 году он стал соучредителем того, что часто называют «первым учебным лагерем по программированию», вместе с The Starter League, которую в 2016 году приобрела Fullstack Academy в Нью-Йорке. Помимо руководства Techstars Chicago, он также венчурный партнер MATH Venture Partners, Фонд раннего / среднего венчурного капитала.

Ранняя стадия программы основных акционеров, которая состоится 1 и 2 апреля, – это событие, которое, как мы планировали, не вызывает сомнений. Упакованы С информацией для основателей на ранних этапах, с ключевыми идеями инвесторов, основателей и генеральных директоров, которые у них были раньше. День 1 охватывает все: от сбора средств до улучшения вашей презентации и поиска подходящего продукта для вашего рынка. Второй день переходит к тому, что мы назвали «презентацией» на ранней стадии программы акционеров, где 10 компаний получат возможность представить потрясающий набор управляющих венчурным капиталом.

Да, и все они полностью виртуальные, так что вы можете настроить их, не вставая с дивана. Вы можете найти более подробную информацию здесь или получить билеты прямо ниже.