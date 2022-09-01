Новак поддерживает продление соглашения ОПЕК+, добыча нефти в стране может вырасти в 2022 году

МОСКВА (Рейтер) — Вице-премьер России Александр Новак заявил в четверг, что добыча нефти в России может вырасти в этом году, несмотря на западные санкции против Украины, при этом страна поддерживает продление соглашения ОПЕК+ на период после 2022 года.

Он сказал, что добыча нефти и газа из конденсата, как ожидается, составит от 520 млн тонн до 525 млн тонн в 2022 году после достижения 524 млн тонн в 2021 году.

Добыча нефти в России оказалась устойчивой и не оправдала ожиданий резкого снижения после радикальных ограничений, введенных Западом после того, как 24 февраля Москва ввела войска в Украину.

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Россия смогла увеличить продажи нефти в Азию, в частности в Индию и Китай.

Добыча нефти и газового конденсата в апреле упала на 11,5% по сравнению с мартом до чуть более 10 млн баррелей в сутки, но с тех пор наблюдается тенденция к восстановлению. В июле он вырос до 10,76 млн баррелей в сутки. Читать далее

«Мы производим ровно столько, сколько имеем возможность производить и продавать. У нас небольшой прирост, ситуация улучшается, видите ли. Если ситуация и дальше будет стабилизироваться, и наши компании с уверенностью найдут (новые) рынки сбыта, я думаю производство также вырастет», — сказал Новак журналистам.

Россия продолжает сталкиваться с новыми проблемами на нефтяных рынках, включая планы по сдерживанию цен на нефть. Европейский Союз также прекратит покупать всю российскую морскую сырую нефть с начала декабря и запретит все российские нефтепродукты через два месяца в рамках санкционных усилий.

Новак заявил, что российские компании готовятся к нефтяному эмбарго. Он также раскритиковал планы ведущих экономик мира по снижению цен на российскую нефть.

«На мой взгляд, это полный абсурд. Это мешает работе рыночных механизмов такой важной отрасли, как нефть», — сказал он.

Комментируя будущее соглашения ОПЕК+ между крупными мировыми производителями нефти, которое первоначально было заключено в 2016 году и заканчивается в этом году, Новак заявил, что российские нефтяные компании поддерживают продление.

«Сотрудничество, о котором договорились в 2016 году, показало свою эффективность в различных ситуациях. Нам удалось преодолеть кризис, период пандемии 2020 года, поэтому я считаю, что нам нужно продолжать это сотрудничество», — сказал он.

Мы обсудили этот вопрос с нашими нефтяными компаниями, и они также поддерживают его».

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(Репортаж Олеси Астаховой) Автор Владимир Солдаткин; Монтаж Кирстен Донован и Джонатан Отис

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