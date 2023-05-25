Новости в прямом эфире: Акции европейских производителей чипов выросли после обновления Nvidia

Розничная прибыль: Инвесторы будут рады увидеть, как задерживаются потребительские расходы Dollar Tree, поскольку дисконтный ритейлер извлекает выгоду из инфляционной среды, которая привела к его дверям больше клиентов, ищущих скидки. Также должны быть подсказки о состоянии здоровья расточителей: квартальные результаты ритейлера роскошной одежды Ralph Lauren должны быть опубликованы до первого звонка. Сеть магазинов электроники Best Buy также объявила сегодня утром, а сеть магазинов Costco сообщила об этом после закрытия торгов.

ВВП США: Экономисты ожидают, что вторая оценка экономического роста в первом квартале составит 1,1 процента, не изменившись по сравнению с предыдущим показателем, но все же снизившись с 2,6 процента в четвертом квартале 2022 года.

Другие экономические данные: Ожидается, что число новых обращений за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 20 мая, вырастет до 245 000 с 242 000 на предыдущей неделе. Согласно опросу экономистов, проведенному Refinitiv, ожидается, что незавершенные продажи домов вырастут на 1 процент в апреле по сравнению с 5,2-процентным спадом в марте.

Федспик: Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин обсудит экономические возможности для сельских общин на юго-западе Вирджинии в преддверии Экономического форума Юго-Западной Вирджинии. Сьюзен Коллинз, президент Федеральной резервной системы Бостона, примет участие в беседе со студентами и сотрудниками муниципального колледжа Род-Айленда.