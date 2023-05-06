Новости | Город Западный Голливуд

Город Западный Голливуд ежегодно отмечает богатые традиции, привезенные в США русскоязычными иммигрантами из бывшего Советского Союза. Каждый год город отмечает Месяц культурного наследия русскоязычного сообщества, чтобы охватить разнообразную идентичность и культурную историю членов русскоязычного сообщества, чьи предки простираются на обширные регионы с разнообразными религиозными и социальными традициями.

В состав бывшего Советского Союза входили 15 республик — Россия, Украина, Грузия, Беларусь, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова, Туркменистан, Таджикистан, Латвия, Литва и Эстония — а сама русская культура существовала веками. Поскольку в бывшем Советском Союзе насчитывается более 100 различных этнических групп, русская культура не является репрезентативной для какой-либо одной группы. Для русскоязычных людей русский язык объединяет людей и служит для соединения и углубления общей культуры между регионами.

В этом году, когда Украину продолжают охватывать военные разрушения, программы Месяца культурного наследия русскоязычного сообщества будут по-прежнему сосредоточены на защите мира в Украине и объединении разнообразного русскоязычного сообщества для обмена культурным наследием и приветствия новых членов сообщества. . Общество.

Следующие мероприятия относятся к Месяцу культурного наследия русскоязычного сообщества, проводимому городом Западный Голливуд и его русскоязычным Консультативным советом в течение мая:

Город Западный Голливуд представляет воскресенье, 7 мая 2023 года, в 12 часов дня. День Победы в ЕвропеЧто знаменует собой конец нацистского режима в Германии и поражение немецкой армии в Европе. Мероприятие пройдет в Fiesta Hall в Plummer Park, расположенном на бульваре Санта-Моника, 7377, и послужит памятником примерно 50 миллионам человек, которые погибли во время Второй мировой войны. Это событие последует Музыка с кинокамеры, посвященный Дню Победы в Европе, который представил Helix Collective. Ансамбль исполняет музыку из новаторских фильмов 1920-х и 1980-х годов композиторов из стран бывшего СССР, т.к. Это прекрасная жизнь С партитурой Дмитрия Темкина, Человек с кинокамеройодно из старейших изображений городов Украины на кинолентах, Муха С музыкой Дмитрия Шостаковича и не только. Это бесплатное мероприятие, и RSVP не требуется. Дополнительную информацию можно получить по телефону (323) 848-6501 или по электронной почте. День Победы@weho.org.

В субботу, 13 мая 2023 г., в 16:00 состоится презентация русскоязычного экспертного совета города. Классика ночного неба 2023Вечер, наполненный прекрасной классической музыкой в ​​исполнении мировых звезд. Мероприятие этого года будет проходить в ратуше/общественном конференц-зале, расположенном по адресу 625 N. San Vicente Boulevard, и принесет пользу Casa De Luz через Imperial Court в Лос-Анджелес и Голливуд. Casa de Luz — это дом для беженцев, расположенный на мексиканско-американской границе, который предоставляет убежище людям, которых в противном случае предали бы суду или казнили в их странах.

В воскресенье, 21 мая 2023 г., с 11:00 до 19:00 город и его русскоязычный экспертный совет проведут 22Аббревиатура II Ежегодный фестиваль WeHo Mishka в Пламмер-парке, расположенном на бульваре Санта-Моника, 7377. Мероприятие предоставит возможность изучить и поделиться глубокими историческими элементами русской культуры. Он также будет содержать 17у Ежегодная премия русскоязычного сообщества. В этот день также состоится прием в честь выставки Art of Wellness, которая сейчас проходит в Длинном зале. Для получения дополнительной информации звоните по телефону (323) 848-6501.

В воскресенье, 28 мая 2023 года, в 11:30 11 лучших аниматоров региона соберутся на одной сцене в очень ярком зрелище. конфетная земля Шоу для детей, где вас ждут захватывающие приключения в сладкой стране, где правят Конфетная Королева и Конфетный Король. Это бесплатное шоу пройдет в Fiesta Hall в Plummer Park, расположенном по адресу 7377 Santa Monica Boulevard.

О русскоязычной общине Западного Голливуда — Город Уэст-Голливуд является домом для большого сообщества выходцев из районов бывшего Советского Союза. Согласно опросу населения Западного Голливуда, проведенному в 2013 году, в городе проживает 3872 человека, которые считают территорию бывшего Советского Союза своей основной родословной. Это примерно 11 процентов от общей численности населения города, составляющего 34 399 человек.

Многие представители русскоязычного сообщества обосновались в Западном Голливуде, спасаясь от дискриминации и антисемитизма. В начале 1970-х тогдашний Советский Союз пережил волну эмиграции из-за политики правительства. Многие люди решили приехать в Лос-Анджелес, чтобы воспользоваться будущими возможностями свободного мира для себя и своих детей. Они были доставлены сюда при поддержке местных программ и некоммерческих организаций, чтобы помочь еврейским иммигрантам в том, что впоследствии станет частью города Западный Голливуд. Город остается процветающим центром русскоязычной общины региона.

С 2001 года в городе проводится Месяц культурного наследия русскоязычного сообщества за возрождение культурных и творческих традиций представителей русскоязычного сообщества посредством программ, посвященных богатому изобразительному и исполнительскому искусству, языку и истории.

Подробности о дополнительных файлах Месяц культурного наследия русскоязычной общины Программы доступны на сайте www.weho.org/RSCweho. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Татьяной Родзинек, координатором программы сообщества русского языка в Западном Голливуде, по телефону (323) 848-6826 или по телефону [email protected]. Для глухих или слабослышащих звоните по номеру TTY (323) 848-6496.

Для получения последней информации о новостях и мероприятиях Западного Голливуда подпишитесь на @wehocity в социальных сетях, подпишитесь на обновления новостей на www.weho.org/email и посетите городской календарь встреч и мероприятий на www.wehocity.com. weho.org/календарь. Со службами мэрии можно связаться по телефону (323) 848-6400 и через веб-сайт www.weho.org.

Журналистов и представителей СМИ, которым нужна дополнительная информация о городе Западный Голливуд, следует обращаться к сотруднику по связям с общественностью города Западного Голливуда Шерри А. Цвет по телефону (323) 848-6391 или [email protected].