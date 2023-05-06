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Новости | Город Западный Голливуд

6 мая, 2023
Apollinariya Soloveva

Город Западный Голливуд ежегодно отмечает богатые традиции, привезенные в США русскоязычными иммигрантами из бывшего Советского Союза. Каждый год город отмечает Месяц культурного наследия русскоязычного сообщества, чтобы охватить разнообразную идентичность и культурную историю членов русскоязычного сообщества, чьи предки простираются на обширные регионы с разнообразными религиозными и социальными традициями.

В состав бывшего Советского Союза входили 15 республик — Россия, Украина, Грузия, Беларусь, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова, Туркменистан, Таджикистан, Латвия, Литва и Эстония — а сама русская культура существовала веками. Поскольку в бывшем Советском Союзе насчитывается более 100 различных этнических групп, русская культура не является репрезентативной для какой-либо одной группы. Для русскоязычных людей русский язык объединяет людей и служит для соединения и углубления общей культуры между регионами.

В этом году, когда Украину продолжают охватывать военные разрушения, программы Месяца культурного наследия русскоязычного сообщества будут по-прежнему сосредоточены на защите мира в Украине и объединении разнообразного русскоязычного сообщества для обмена культурным наследием и приветствия новых членов сообщества. . Общество.

Следующие мероприятия относятся к Месяцу культурного наследия русскоязычного сообщества, проводимому городом Западный Голливуд и его русскоязычным Консультативным советом в течение мая:

Город Западный Голливуд представляет воскресенье, 7 мая 2023 года, в 12 часов дня. День Победы в ЕвропеЧто знаменует собой конец нацистского режима в Германии и поражение немецкой армии в Европе. Мероприятие пройдет в Fiesta Hall в Plummer Park, расположенном на бульваре Санта-Моника, 7377, и послужит памятником примерно 50 миллионам человек, которые погибли во время Второй мировой войны. Это событие последует Музыка с кинокамеры, посвященный Дню Победы в Европе, который представил Helix Collective. Ансамбль исполняет музыку из новаторских фильмов 1920-х и 1980-х годов композиторов из стран бывшего СССР, т.к. Это прекрасная жизнь С партитурой Дмитрия Темкина, Человек с кинокамеройодно из старейших изображений городов Украины на кинолентах, Муха С музыкой Дмитрия Шостаковича и не только. Это бесплатное мероприятие, и RSVP не требуется. Дополнительную информацию можно получить по телефону (323) 848-6501 или по электронной почте. День Победы@weho.org.

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В субботу, 13 мая 2023 г., в 16:00 состоится презентация русскоязычного экспертного совета города. Классика ночного неба 2023Вечер, наполненный прекрасной классической музыкой в ​​исполнении мировых звезд. Мероприятие этого года будет проходить в ратуше/общественном конференц-зале, расположенном по адресу 625 N. San Vicente Boulevard, и принесет пользу Casa De Luz через Imperial Court в Лос-Анджелес и Голливуд. Casa de Luz — это дом для беженцев, расположенный на мексиканско-американской границе, который предоставляет убежище людям, которых в противном случае предали бы суду или казнили в их странах.

В воскресенье, 21 мая 2023 г., с 11:00 до 19:00 город и его русскоязычный экспертный совет проведут 22Аббревиатура II Ежегодный фестиваль WeHo Mishka в Пламмер-парке, расположенном на бульваре Санта-Моника, 7377. Мероприятие предоставит возможность изучить и поделиться глубокими историческими элементами русской культуры. Он также будет содержать 17у Ежегодная премия русскоязычного сообщества. В этот день также состоится прием в честь выставки Art of Wellness, которая сейчас проходит в Длинном зале. Для получения дополнительной информации звоните по телефону (323) 848-6501.

В воскресенье, 28 мая 2023 года, в 11:30 11 лучших аниматоров региона соберутся на одной сцене в очень ярком зрелище. конфетная земля Шоу для детей, где вас ждут захватывающие приключения в сладкой стране, где правят Конфетная Королева и Конфетный Король. Это бесплатное шоу пройдет в Fiesta Hall в Plummer Park, расположенном по адресу 7377 Santa Monica Boulevard.

О русскоязычной общине Западного Голливуда — Город Уэст-Голливуд является домом для большого сообщества выходцев из районов бывшего Советского Союза. Согласно опросу населения Западного Голливуда, проведенному в 2013 году, в городе проживает 3872 человека, которые считают территорию бывшего Советского Союза своей основной родословной. Это примерно 11 процентов от общей численности населения города, составляющего 34 399 человек.

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Многие представители русскоязычного сообщества обосновались в Западном Голливуде, спасаясь от дискриминации и антисемитизма. В начале 1970-х тогдашний Советский Союз пережил волну эмиграции из-за политики правительства. Многие люди решили приехать в Лос-Анджелес, чтобы воспользоваться будущими возможностями свободного мира для себя и своих детей. Они были доставлены сюда при поддержке местных программ и некоммерческих организаций, чтобы помочь еврейским иммигрантам в том, что впоследствии станет частью города Западный Голливуд. Город остается процветающим центром русскоязычной общины региона.

С 2001 года в городе проводится Месяц культурного наследия русскоязычного сообщества за возрождение культурных и творческих традиций представителей русскоязычного сообщества посредством программ, посвященных богатому изобразительному и исполнительскому искусству, языку и истории.

Подробности о дополнительных файлах Месяц культурного наследия русскоязычной общины Программы доступны на сайте www.weho.org/RSCweho. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Татьяной Родзинек, координатором программы сообщества русского языка в Западном Голливуде, по телефону (323) 848-6826 или по телефону [email protected]. Для глухих или слабослышащих звоните по номеру TTY (323) 848-6496.

Для получения последней информации о новостях и мероприятиях Западного Голливуда подпишитесь на @wehocity в социальных сетях, подпишитесь на обновления новостей на www.weho.org/email и посетите городской календарь встреч и мероприятий на www.wehocity.com. weho.org/календарь. Со службами мэрии можно связаться по телефону (323) 848-6400 и через веб-сайт www.weho.org.

Журналистов и представителей СМИ, которым нужна дополнительная информация о городе Западный Голливуд, следует обращаться к сотруднику по связям с общественностью города Западного Голливуда Шерри А. Цвет по телефону (323) 848-6391 или [email protected].

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