Новости об убийстве высокопоставленного российского офицера в результате контратаки на Украине | Новости войны между Россией и Украиной

Высокопоставленный российский офицер был убит в результате украинского ракетного обстрела во время контрнаступления Киева против российских войск, заявил пророссийский чиновник на Украине, выразив свои соболезнования.

Владимир Рогов, российский представитель в части южной Запорожской области, находящейся под контролем Москвы, заявил во вторник, что генерал-майор Сергей Горячев, начальник штаба 35-й армии России, был убит накануне на Запорожском фронте, когда украинские войска отбили его. какая-то территория.

Немедленного подтверждения смерти Горячева от Минобороны России не поступало.

52-летний Горячев был высокопоставленным офицером. На протяжении своей карьеры он участвовал во второй чеченской войне, командовал танковой бригадой, руководил российской военной базой в Таджикистане и командовал российскими войсками в сепаратистском пророссийском регионе Приднестровье в Молдове, как сообщает информационное агентство Reuters.





В случае подтверждения смерть Горячева станет первым убийством высокопоставленного российского офицера на Украине почти за год. О его смерти впервые сообщил «Военкор З», российский военный корреспондент и военный блогер.

На своем официальном канале в приложении для обмена сообщениями Telegram Рогофф сказал: «Армия потеряла одного из своих самых умных и эффективных военачальников, который сочетал высочайший уровень профессионализма с личным мужеством. Мои глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким погибшего! «

Президент России Владимир Путин во вторник встретился с 18 известными военными блогерами и российскими военными корреспондентами, чтобы подкрепить свое мнение о положительном ходе войны в Украине.

Встреча, на которой Путин заявил, что Украина понесла «катастрофические» потери в своем контрнаступлении, проходит на фоне «широкого недовольства в российской информационной сфере» после атак беспилотников на российскую территорию и вторжений на границу со стороны проукраинских и российских вооруженных групп. новаторская война, сказал наблюдатель в среду.

Вашингтонский институт изучения войны (ISW) сообщил в ежедневном информационном бюллетене о войне на Украине, что «российские блоггеры», которые наиболее критически относились к военным усилиям Путина, не были приглашены на обсуждение.





«Путин, вероятно, установит требования к информации, чтобы предотвратить потенциальные направления атаки на Кремль в случае неудачи России» в Украине, заявила ISW, добавив, что российский президент может быть знаком с «убежденными провоенными деятелями» и влияние военных блогов — его «основная аудитория, куда он приглашает российскую общественность готовиться к затяжной войне на Украине.

«Взаимодействие Путина с этими площадями может свидетельствовать о том, что Кремль будет все больше полагаться на более широкое ультранационалистическое сообщество для сохранения поддержки военных действий», — заявили в ISW.

ISW также отметила российские сообщения о смерти генерал-майора Горячева в Запорожской области и заявила, что его сообщение о смерти означает, что «некоторые высокопоставленные российские военные продолжают действовать вблизи линии фронта и остаются уязвимыми для точечных ударов Украины».