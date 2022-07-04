Новые игры для PS5 и PS4 на этой неделе (с 4 по 10 июля) — руководство

что или что Новые игры для PS5 и PS4. Они запускаются у реальных розничных продавцов и в рамках Обновление PS Store На этой неделе? Хотя это не самое большое расписание для релиза на этой неделе, есть много чего ожидать с возвращением. клон Пожалуй, самая большая изюминка. Полный список Все новые даты выхода PS5 в 2022 году И Даты выхода всех новых игр для PS4 в 2022 годущелкните ссылки.

Новые игры для PS5 и PS4 на этой неделе (с 4 по 10 июля)

Ниже вы найдете список всего Новые игры для PS5 и PS4. доступно между 4 июля по 10 июля. Эта страница будет обновляться ежедневно, поэтому не забывайте каждый день проверять наличие последних выпусков.

Соединенные Штаты Америки

4 июля

Instant Sports All Stars (PlayStation 5, PlayStation 4)

Радуга Продвинутая (PS5, PS4)

5 июля

Аркагеддон (PS5, PS4)

Yurikill: Клевета (PS5, PS4)

7 июля

Match Point: Чемпионат по теннису (PS5, PS4)

Коллекция «Нулевая терпимость» (PS4)

8 июля

Вечная надежда (PS4)

Klonoa: Reverie Fantasy Series (PS5, PS4)

Мэдисон (PS5, PS4)

Соединенное Королевство

4 июля

Instant Sports All Stars (PlayStation 5, PlayStation 4)

Радуга Продвинутая (PS5, PS4)

5 июля

Аркагеддон (PS5, PS4)

Yurikill: Клевета (PS5, PS4)

7 июля

Match Point: Чемпионат по теннису (PS5, PS4)

Коллекция «Нулевая терпимость» (PS4)

8 июля