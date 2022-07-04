Новые игры для PS5 и PS4 на этой неделе (с 4 по 10 июля) — руководство

что или что Новые игры для PS5 и PS4. Они запускаются у реальных розничных продавцов и в рамках Обновление PS Store На этой неделе? Хотя это не самое большое расписание для релиза на этой неделе, есть много чего ожидать с возвращением. клон Пожалуй, самая большая изюминка. Полный список Все новые даты выхода PS5 в 2022 году И Даты выхода всех новых игр для PS4 в 2022 годущелкните ссылки.
Новые игры для PS5 и PS4 на этой неделе (с 4 по 10 июля)
Ниже вы найдете список всего Новые игры для PS5 и PS4. доступно между 4 июля по 10 июля. Эта страница будет обновляться ежедневно, поэтому не забывайте каждый день проверять наличие последних выпусков.
Соединенные Штаты Америки
4 июля
- Instant Sports All Stars (PlayStation 5, PlayStation 4)
- Радуга Продвинутая (PS5, PS4)
5 июля
- Аркагеддон (PS5, PS4)
- Yurikill: Клевета (PS5, PS4)
7 июля
- Match Point: Чемпионат по теннису (PS5, PS4)
- Коллекция «Нулевая терпимость» (PS4)
8 июля
- Вечная надежда (PS4)
- Klonoa: Reverie Fantasy Series (PS5, PS4)
- Мэдисон (PS5, PS4)
Соединенное Королевство
4 июля
- Instant Sports All Stars (PlayStation 5, PlayStation 4)
- Радуга Продвинутая (PS5, PS4)
5 июля
- Аркагеддон (PS5, PS4)
- Yurikill: Клевета (PS5, PS4)
7 июля
- Match Point: Чемпионат по теннису (PS5, PS4)
- Коллекция «Нулевая терпимость» (PS4)
8 июля
- Искусственный интеллект: Somium Files — инициатива Nirvana (PS4)
- Вечная надежда (PS4)
- Klonoa: Reverie Fantasy Series (PS5, PS4)
- Мэдисон (PS5, PS4)
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