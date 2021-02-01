Новые названия библиотеки округа Калпепер на неделю с 31 января 2021 г. | развлекательная программа

«Сила написания: простая привычка раскрыть свой разум и переосмыслить свою жизнь», Элисон Фэллон; «Эй, привычки: минималистское руководство к лучшей жизни», Фумио Саске; «Получите свои любимые медицинские услуги: как получить лучшее лечение по разумной цене», – Филипп Мюллер; «Доктора Блэквелла: как сестры-первопроходцы несут медицину женщинам – и женщины – медицину», – Дженис П. Немура; Уважаемый: Новые стихи, Маргарет Этвуд; «Лед: кораблекрушение на краю света», Андреа Битцер; «Сила Адриана Рича: биография», Хиллари Холладей; Элеонора, Дэвид Михаэлис; Орлы Сердца Горы: Правдивая история футбола, тюремного заключения и сопротивления во Второй мировой войне в Америке, Брэдфорд Пирсон; «Три мудрых человека: морской пехотинец, зеленая шляпа и как их брат-морской пехотинец стал единственным выжившим в войне», – сказал Бо Уайз.