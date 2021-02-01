Новые названия библиотеки округа Калпепер на неделю с 31 января 2021 г. | развлекательная программа

Здание библиотеки округа Калпепер открыто с ограниченным графиком работы, услугами и количеством посетителей. Находите различные книги, фильмы, журналы, аудиокниги и видео на их веб-сайте, tlc.library.net/culpeper.
Вот новые заголовки на этой неделе:
«Сила написания: простая привычка раскрыть свой разум и переосмыслить свою жизнь», Элисон Фэллон; «Эй, привычки: минималистское руководство к лучшей жизни», Фумио Саске; «Получите свои любимые медицинские услуги: как получить лучшее лечение по разумной цене», – Филипп Мюллер; «Доктора Блэквелла: как сестры-первопроходцы несут медицину женщинам – и женщины – медицину», – Дженис П. Немура; Уважаемый: Новые стихи, Маргарет Этвуд; «Лед: кораблекрушение на краю света», Андреа Битцер; «Сила Адриана Рича: биография», Хиллари Холладей; Элеонора, Дэвид Михаэлис; Орлы Сердца Горы: Правдивая история футбола, тюремного заключения и сопротивления во Второй мировой войне в Америке, Брэдфорд Пирсон; «Три мудрых человека: морской пехотинец, зеленая шляпа и как их брат-морской пехотинец стал единственным выжившим в войне», – сказал Бо Уайз.
Вингуар, Кевин Дж. Андерсон; «Встретимся в Бомбее», Дженни Эшкрофт; Помимо Дугласа Корлеоне Голд «Орбита глупости», Тим Дорси; Линетт Исон – Активная защита Прежде чем Лиза Гарднер исчезнет, «Дикий путь», Крис Хотти; «Дом в Сиролинском море», TJ Clone; «Русский» Джеймс Паттерсон. «Идеальные гости» Эмма Росс.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».