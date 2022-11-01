Новый взгляд на Чехова от Arlekin Players of Needham

Р. Скотт Редди

Актриса Джессика Хехт, уже сыгравшая в двух постановках «Трех сестер» Антона Чехова, говорит, что знала русского писателя и драматурга, которого хотела сыграть дальше.

То есть до тех пор, пока она не познакомилась с режиссером Игорем Гуляком, основателем и художественным руководителем Нидхемского театра Arlekin Players, и не получила возможность сниматься в чеховской классике, которые дирижированы совершенно по-новому.

«Чайка» Чехова была в моем списке желаний некоторое время, но Игорь только что сделал это, поэтому он предложил роль Любови Раневской в ​​«Саде», его новой адаптации «Вишневого сада», — недавно объяснил Хехт по телефону от нее. дома в Нью-Йорке.

«Я люблю Чехова и всегда хотел взять на себя эту роль, но только после того, как Игорь впервые рассказал мне о своей идее разработать «Вишневый сад» для небольшой команды и сделать его мультимедийным, что я серьезно рассматривал», она сказала.

Первоначально «Сад» был представлен в начале лета на Бродвее в нью-йоркском Центре искусств имени Барышникова, и с тех пор он был обновлен для своего первого шоу в Бостоне, начиная с личного шоу с участием 10 человек в Emerson Paramount Center 4 ноября. , с шестью виртуальными показами. Сад /аукцион/» доступен с 9 по 13 ноября.

Голяк. «сад,» Его новая роль в «Вишнёвом саде», в «Лаборатории виртуального театра» Арлекина «Невесомость» (zero-G) как гибридная сценическая пьеса, представленная двумя разными способами — как живой и персонажный «Сад» и «Сад/аукцион». , виртуальный опыт через Интернет.

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В переводе Кэрол Рокамура «Сад» приоткрывает завесу над странным, хрупким и прекрасным миром аристократической семьи, жаждущей общения и борющейся с осознанием того, что их мир, каким они его всегда знали, подходит к концу. Столкнувшись с лишением права выкупа и потерей своего любимого сада, они видят, как их жизнь рушится перед ними.

Хехт, которая повторит свою роль бостонской помещицы Раневской вместе с Михаилом Барышниковым в роли Фир, ее пожилого и верного слуги, а также команду, в которую также входят Джульет Бретт, Дарья Денисова, Джеффри Хейнджа, Элиз Кеплер, Джейн Раввин и местный актер Наэль Нассер из Бруклин — ярко запомнилась ранняя встреча с Голаком.

«Игорь даже не знал меня и сказал: «Ты как вода, ты очень трогательный», — сказала она со смехом. «Я знаю, что тебе понравится этот персонаж. .»

Изучение «Последней пьесы» Чехова было их первой совместной поездкой. В августе уроженец Украины Юлиак сопровождал Хехта в поездке в Молдову, организованной Campfire Project, некоммерческой организацией, основанной в 2017 году Хехтом и Дженни Герстен для продвижения здоровья на основе искусства в условиях беженцев.

«Мы надеялись поехать в Одессу в Украине, но этого не произошло, поэтому Игорь стал нашим каналом доступа к трем сообществам в Молдове — Центру подсолнечника в столице, Кишиневе, приюту для беженцев Бологан к северу от Кишинева и Община Тудора у границы с Украиной», — сказал Хехт.

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В партнерстве с IsraelAID в Молдове и с помощью Фонда Шапиро Нидхэма и других организаций команда Campfire работала с детьми всех возрастов над проектами, включая музыку, театр и представление.

«Мы привозим гуманитарную помощь, но делаем это как летний лагерь искусств», — сказал Хехт. «Мы находим общую музыку и танцы, которые мы все разделяем. Все дело в том, чтобы высвободить себя в данный момент. В Молдове Игорь делает ежедневные пародии, потому что он говорит на языке».

Вернувшись из Восточной Европы, Хехт в последний раз появлялась на Бродвее в 2017 году в возрождении «Цены» Артура Миллера и, возможно, наиболее известна по ролям на телевидении, включая Гретхен Шварц в сериале AMC «Во все тяжкие» и Сьюзан Банч в ситкоме «Друзья». возвращается в «The Orchard».

«Интересная вещь в работе Игоря заключается в том, что на данный момент она технологична, но все же позволяет быть точным», — сказала она.

Вместе с актерами на площадке находится 12-футовая роботизированная рука, разработанная и подаренная компанией Coca Company из Сиэтла, которая моет пол, подает кофе, фотографирует и проецирует фотографии на сцену.

«Эстетика Игоря ни в коем случае не претенциозна. Она сочетает в себе технологии с массовым подходом к театру. Робот очень практичен, не очень высокого разрешения», — сказал Хехт, лауреат премии Оби.

«Камеры и свет в роботизированном существе создают проекции», — сказал Хехт. «Вы играете на сцене, но вы также пытаетесь настроить ее так, чтобы она не выглядела слишком большой».

Семья Принстона, родившаяся в Нью-Джерси и Блумфилде, выросшая в Коннектикуте, Хехт, и окончившая Колледж искусств Тиш Нью-Йоркского университета, сделала свои собственные адаптации ее персонажа.

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«Я играю Раневскую, возможно, слишком узко фокусируясь на личной философии «Доверяй своему сердцу» и любви, которая будет нести каждый день. Она чувствует, что люди врожденно связаны с теми же вещами, которые они есть, или были бы, если бы они были в ее присутствии». .

«Это действительно наивно, потому что у людей другие планы», — сказал Хехт. «Она также довольно неуверенна в себе и постоянно сопротивляется самоанализу, все время цепляясь за свою веру в то, что если ее семья сможет снова собраться вместе, они выживут».

Чехов называл «Вишневый сад» комедией с элементами фарса, другие — трагедией. Хехт находится где-то посередине.

«Это смесь того и другого», — сказала она. «Однако комедия действительно необходима из-за абсурдности ситуации и желания, которое, по мнению этой семьи, возникло с тех пор, как они в последний раз были вместе».

Именно эта вера, по словам Хехт, поддерживает ее характер во многих испытаниях, включая потерю сына. Ее воссоединение с уже пожилой служанкой Фирсом удерживает Раневскую.

«Конечно, есть разные субтитры, но каждый из них включает в себя момент, когда вы видите Фирса и говорите ему: «О, я так рад, что ты еще жив», — сказал Хехт, который также счастлив быть на одной сцене. с легендарной балериной Барышниковой, хореографом и актером.

«Миша — самое скромное, вдумчивое и творческое существо, с которым я когда-либо работал. Он скрупулезно уважительно относится к искусству, но он также может быть очень неуважительным и забавным.

Он также персонаж эпических человеческих пропорций. Он очень язвительно говорит о России, и через настоящую Россию, благотворительную организацию, соучредителем которой он является, яростно выступает против того, что он называет «путинской войной», — сказала она. «Находиться в присутствии такого глубоко проницательного и утонченного человека — сплошное удовольствие».

если вы идете

что или что: ‘сад’

Когда: 4-13 ноября очно; 9-13 ноября дефолт

куда: Emerson Paramount Center, 559 Вашингтон-стрит, Бостон

билеты: $15 и выше

информация: 617-824-8400 или emersontheatres.org