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Новый взгляд на Чехова от Arlekin Players of Needham

1 ноября, 2022
Apollinariya Soloveva

Р. Скотт Редди

Актриса Джессика Хехт, уже сыгравшая в двух постановках «Трех сестер» Антона Чехова, говорит, что знала русского писателя и драматурга, которого хотела сыграть дальше.

То есть до тех пор, пока она не познакомилась с режиссером Игорем Гуляком, основателем и художественным руководителем Нидхемского театра Arlekin Players, и не получила возможность сниматься в чеховской классике, которые дирижированы совершенно по-новому.

«Чайка» Чехова была в моем списке желаний некоторое время, но Игорь только что сделал это, поэтому он предложил роль Любови Раневской в ​​«Саде», его новой адаптации «Вишневого сада», — недавно объяснил Хехт по телефону от нее. дома в Нью-Йорке.

«Я люблю Чехова и всегда хотел взять на себя эту роль, но только после того, как Игорь впервые рассказал мне о своей идее разработать «Вишневый сад» для небольшой команды и сделать его мультимедийным, что я серьезно рассматривал», она сказала.

Джессика Хект в "сад."

Первоначально «Сад» был представлен в начале лета на Бродвее в нью-йоркском Центре искусств имени Барышникова, и с тех пор он был обновлен для своего первого шоу в Бостоне, начиная с личного шоу с участием 10 человек в Emerson Paramount Center 4 ноября. , с шестью виртуальными показами. Сад /аукцион/» доступен с 9 по 13 ноября.

Голяк. «сад,» Его новая роль в «Вишнёвом саде», в «Лаборатории виртуального театра» Арлекина «Невесомость» (zero-G) как гибридная сценическая пьеса, представленная двумя разными способами — как живой и персонажный «Сад» и «Сад/аукцион». , виртуальный опыт через Интернет.

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В переводе Кэрол Рокамура «Сад» приоткрывает завесу над странным, хрупким и прекрасным миром аристократической семьи, жаждущей общения и борющейся с осознанием того, что их мир, каким они его всегда знали, подходит к концу. Столкнувшись с лишением права выкупа и потерей своего любимого сада, они видят, как их жизнь рушится перед ними.

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