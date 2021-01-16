Новый интерфейс Dwarf Fortress выглядит так красиво, что я могу плакать, хотя я все еще выгляжу так

Если вы не играли Карликовый Замок, Удивительно подробный симулятор фэнтезийного мира, вы не совсем понимаете, в какой кошмар играете. Вас беспокоят не пробелы ASCII, а меню, которые скрывают информацию и действия, общие для бесчисленных различных гигантских меню, к каждому из которых необходимо получить доступ с помощью отдельного нажатия кнопки.

Тогда посмотрите на скриншот выше. Вы можете подумать, что это похоже на пользовательский интерфейс из игры Paradox начала 2000-х, которая еще не получила художественного оформления. Но для меня это похоже на рай.

Это незавершенный просмотр меню из предстоящего переиздания Steam Kitfox для Dwarf Fortress, цель которого – сделать игру доступной с хорошей коробкой и множеством улучшений меню. То, что вы видите выше, еще не имеет разрешения технического специалиста, Согласно блогу Steam по этой теме, Но он представляет собой попытку собрать важную информацию и действия в одном месте, когда игрок исследует конкретную плитку и существ на ней.

«Вкладки и обзорные поля все еще изменяются, но на снимке экрана мы находимся так далеко в игре», – говорится в сообщении. «Среди физических и психических черт, личностных аспектов и убеждений игра выбирает шесть самых сильных или наиболее отличительных из них и отображает их в обзоре. У вас по-прежнему будет полный набор данных на вкладках; эти поля предназначены для ответа на простые вопросы и обеспечивают лучший вкус и контекст. То же самое с предметами, навыками, должностями и т. Д. Полную информацию и параметры можно найти на вкладках с кратким обзором на верхнем уровне.

Если на проверяемых вами плитках находится более одного дварфа или существа, вы сможете перемещаться между ними с помощью «маленьких вкладок, которые появляются с правой стороны». Это должно облегчить передвижение между птицами. В птичьей яме НейтаНапример.

Предложенной даты выпуска Dwarf Fortress в Steam пока нет, но есть Множественные обновления разработки каждый месяц Для всех, кто хочет следить за ним. Это игра, которую я больше всего жду в мире.