Новый портал MyQ Pet Portal может стать умной дверью для домашних животных

Лифтмастер / MyQ



Эта история является частью этиНаши редакторы познакомят вас с последними новостями и новейшими инструментами полностью виртуальной выставки CES 2021.

Если вы в последние годы бродили по пространству умного дома, вы, вероятно, знакомы с MyQ и с тем, что это такое. Умные гаражные продукты. Люди из MyQ открыли новую умную дверь в эти 2021. MyQ Pet Door нацелен на владельцев домашних животных, которые хотят автоматизировать свой распорядок дня.

Вы можете управлять MyQ Pet Door удаленно, включая видео в реальном времени и двунаправленный звук, через приложение MyQ Pet Portal. Специальная настраиваемая система ошейников также может запускать дверь, если вы хотите вручную управлять своей собакой или кошкой во время работы.

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Это все очень сложно, но эта дверь требует профессиональной установки и стоит от 2999 долларов. С другой стороны, это составляет примерно 8 долларов в день в течение одного года, что меньше, чем вы платили бы в собачий магазин за ежедневную прогулку с собакой.

MyQ Pet Gate, предназначенный для замены существующей наружной двери, интегрирован в выбор дверей Kolbe с различными вариантами материала и цвета. В нижней половине стандартной двери вы найдете дверь для домашних животных, которая представляет собой панель, которая использует интеллектуальный механизм в стиле лифта для открытия и закрытия.

Лифтмастер / MyQ



Компонент дверцы для домашних животных разработан для животных весом от 10 до 90 фунтов и включает датчики безопасности, чтобы ваши домашние животные не застряли. На ошейник вашего питомца помещается специальный датчик Bluetooth, открывающий дверь только для него и на очень близком расстоянии. Система автоматической блокировки и отключения срабатывает после того, как ваш питомец проходит через дверь, поэтому другие животные (или злонамеренные люди) не могут восстановить доступ к ней.

Двусторонняя камера с двусторонней аудиосвязью, позволяющая в реальном времени записывать дверные снимки. В приложении MyQ Pet Portal вы можете настраивать оповещения, устанавливать предпочтения относительно того, как животные используют дверь, и получать ежедневные отчеты об использовании.

Лифтмастер / MyQ



Портал питомцев MyQ теперь доступен для предварительного заказа на портале питомцев MyQ Веб-сайт И это начинается с 2999 долларов.