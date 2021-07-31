Новый российский агрегат изгоняет космическую станцию ​​с ее местонахождения | Голос Америки

Российская лаборатория, которая долго задерживалась, стыковалась с Международной космической станцией в четверг, но несколько часов спустя российская лаборатория сместила орбитальную станцию, когда она случайно запустила лабораторные двигатели.

Диспетчерам миссии потребовался почти час, чтобы переместить Международную космическую станцию, которая отклонилась на 45 градусов. Наземные диспетчеры обстреляли российские пусковые установки по другим российским элементам станции для ремонта позиций.

Во время перестановки связь между землей и экипажем дважды прерывалась на несколько минут.

По словам Кэти Людерс, руководителя отдела пилотируемых космических полетов НАСА, это был «очень волнующий час».

«Мы не заметили никаких повреждений», – сказал менеджер программы космической станции Джоэл Монтальбано. «Непосредственной опасности для экипажа никогда не было».

Осложнения вынудили НАСА отложить испытательный полет Boeing на Международную космическую станцию, который должен был вылететь из Флориды в пятницу.

Российский беспилотный 20-тонный 13-метровый модуль “Наука”, также известный как многоцелевой лабораторный модуль, состыковался с Международной космической станцией после долгого и иногда ненадежного полета.

Европейское космическое агентство сообщает, что вскоре после запуска с российского космодрома Байконур в Казахстане 21 июля в модуле были развернуты солнечные панели и антенны в соответствии с графиком. Но вскоре после этого из Российского центра управления полетами в Москве заявили, что аппарат не получил надлежащих автоматизированных команд передачи данных и не смог завершить первоначальный ожог для поднятия орбиты.

Европейское космическое агентство заявляет, что авиационные инженеры провели неделю, выполняя критические испытания тяги и корректируя орбиты модуля, который предназначен для автоматического сближения с Международной космической станцией с использованием собственных двигателей.

За запуском аппарата следило Европейское космическое агентство с роботизированной рукой, разработанной агентством.

Бурный полет на орбитальную космическую станцию ​​произошел после многих лет проблем с удалением аппарата с Земли. Спроектированный так, чтобы предоставить больше места для научных экспериментов и места для экипажа, «Наука» изначально планировалось поднять в 2007 году, но неоднократно откладывался из-за технических проблем. В топливной системе было обнаружено загрязнение, что привело к длительной и дорогостоящей замене, а другие системы были подвергнуты модернизации или ремонту.

«Наука» теперь является первым новым модулем на российской части станции с 2010 года. Российские члены экипажа станции выполнили два выхода в открытый космос, чтобы соединить кабели в рамках подготовки к новому прибытию. В понедельник один из старых российских модулей, выход в открытый космос, был отсоединен от космической станции, чтобы освободить место для новой.

Для подготовки нового блока к работе потребуется несколько операций, в том числе 11 выходов в открытый космос, которые начнутся в сентябре.

Некоторая информация об этом отчете была предоставлена ​​Associated Press и Reuters.