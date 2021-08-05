ИДЛИБ, Сирия – Россия изображает себя защитником человеческого наследия Сирии, восстанавливая археологические памятники по всей раздираемой войной стране. 26 июля руководитель Центра управления национальной обороной Минобороны России Михаил Мезинцев сообщил, что Институт истории материальной культуры РАН и Главное управление древностей и музеев Сирии приступили к работе. Сохранение объектов культурного наследия в Сирии.

Заявление Мизинцева прозвучало на полях встречи, которую он провел с представителями сирийского правительства на конференции по возвращению сирийских беженцев и перемещенных лиц, состоявшейся 26 июля.

«Благодаря усилиям Российской академии наук, Института истории материальной культуры и представителей Главного управления древностей и музеев Сирии началась решительная работа по изучению и сохранению сирийских объектов культурного наследия и всемирного наследия. памятники, такие как Пальмира », – добавил Мизинцев.

Он отметил, что реализуются и другие совместные мероприятия в области гуманитарных проектов по поддержке и развитию одаренных детей, а в России организуются специальные программы для сирийских сирот в сфере образования, развлечений и оздоровления.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал международное сообщество принять меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии.

В статье, которую он написал по случаю 75-летия со дня основания ЮНЕСКО в ноябре 2020 года, Лавров сказал«Пришло время, чтобы международное сообщество во главе с ЮНЕСКО приняло эффективные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, которые были разрушены руками террористов», подчеркивая, что Россия «готова внести свой вклад в это дело».

Он отметил, что «государства-члены имеют общий интерес в снижении степени политизации, ограничивающей эффективность ЮНЕСКО». Он также подчеркнул необходимость держаться подальше от «урегулирования счетов».

В феврале 2020 года мировой журнал ОЗИ Он опубликовал статью под названием «Следующая цель России в Сирии? Это наследие», в которой она заявила, что древняя история может стать последним путем России к усилению влияния на Ближнем Востоке.

а Отчет института Ближнего Востока С сентября 2020 года под названием «Кому принадлежит сирийское культурное наследие?» Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что «хорошо осознает, что политическое манипулирование культурным наследием является мощным инструментом в арсенале мягкой силы», чтобы представить себя единственной альтернативой хаосу.

В сообщении говорится, что «систематическое уничтожение [the Islamic State (IS)] Известные исторические места в Сирии и Ираке, такие как Пальмира, имеют больше смысла для нарратива Асада – «Это Асад или экстремисты».

в контексте, Саад ФансаСирийский исследователь истории и археологии из Соединенных Штатов, основатель Washington International Publishing House сказал Al-Monitor: «Сегодня Россия приложила руку к возможностям Сирии, подписав окончательный договор купли-продажи, подписанный Асадом. Я думаю, что Россия хочет передать символическое послание миру за счет улучшения его имиджа. «Я думаю, что он в основном ищет финансирование от международных организаций, в первую очередь от ЮНЕСКО».

Ванесса объяснила: «Это огромные деньги, которые обычно выделяются на международное управление защищенными сайтами, но они [could] Он просачивается в карманы обычной коррупционной системы тоталитарных режимов, таких как Россия и сирийский режим. В последних двух отсутствуют минимальные стандарты прозрачности и подотчетности, а обнаружение новых археологических памятников путем раскопок может оказать значительное влияние на пополнение российских музеев новой коллекцией древностей ».

Он отметил, что «Иран, тем временем, имеет долю в Сирии, хотя и меньшую, и цели Ирана в Сирии отличаются от целей России. Операции по разграблению древностей и раскопкам земель и археологических памятников осуществляются всеми сторонами в Сирии. – русские, шиитские ополчения и турки ».

Вэнс отметил, что Сирийский Закон о древностях Предоставление широких полномочий археологическим исследовательским центрам и прямой запрет на раскопки артефактов, обнаруженных иностранными миссиями, за исключением экспертизы, при условии, что они возвращаются в национальные музеи. «Но, насколько мне известно, кое-какие артефакты пробились. [of Syria] И они больше никогда не добились своего ».

Ахмед Хасан, сирийский журналист из Турции, сказал Al-Monitor: «Россия в настоящее время фокусируется на способах избежать международных санкций, и поэтому она нацелена на секторы здравоохранения, образования и древностей в Сирии. Она также ищет финансирование у Соединенных Штатов. Нации, что возможно только в секторах, упомянутых выше. Россия также стремится дать цивилизованное прикрытие российскому военному участию в Сирии ».

Он пояснил: «Посредством этих шагов Россия использует пропаганду, чтобы опровергнуть обвинения в убийстве мирных жителей с помощью бомб. Ее цели в основном экономические, выраженные в возможности привлечения международного финансирования и улучшения своего имиджа».