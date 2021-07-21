Новый iPad Mini может заменить ваш ноутбук

картина : Кейтлин МакГарри / Gizmodo

Новый и свежий вид – не единственное изменение, которое мы ожидаем увидеть iPad ini этой осенью. в соответствии с 9 to5 Отчет MacСамый маленький iPad получит процессор A15, USB-C и магнитный умный разъем. Это будет большой пакет в файле вычислительная мощность, Но это также означает, что вы можете يمكنك Используйте самый маленький iPad вместо ноутбука.

Ссылаясь на анонимные источники из Apple, 9to5 Mac утверждает, что в чипе A15, который также будет использоваться в линейке iPhone 13, будет использоваться тот же 5-нм техпроцесс, что и в A14. Еще одна интересная информация: Apple работает над более мощной версией A15X. ФИФА От iPad M четвертого поколения ini работает Работает на чипе A12, который также работает на iPhone XS, XS Max, XR и восьмерке. Десятый -iPad и это поколение Второе поколение iPad Air. С момента появления A12 Bionic в 2018 году появилось несколько чипсетов A-серии, а именно A12X, A12Z, A13 и A14, поэтому этот скачок должен быть значимым.

Движение От 7 до 5 нм не так уж и важно. Однако это намек на то, что Apple возлагает большие надежды на iPad m. ini редизайн. Согласно 9to5Mac, Верблюд Она только планирует обновить A12 в iPad начального уровня до A13, что не является большим преимуществом.

Добавление USB-C и интеллектуального разъема является еще одним доказательством того, что Apple пытается дать людям больше причин для выбора iPad меньшего размера. . Во-первых, это разблокирует iPad m. Он обеспечивает доступ к гораздо более широкому спектру периферийных устройств и делает их более совместимыми с iPad Pro и iPad Air. Smart Connector также намекает, что мы можем увидеть очень маленькую клавиатуру, совместимую с iPad mini.

Ранее в этом году, Bloomberg Я также упомянул, что iPad Mini был связан с серьезным изменением дизайна, в котором кнопка «Домой» была убрана, а лицевые панели стали тоньше. Из-за этих изменений p Минг-Чи Куо, аналитик на пенсии Он говорит, что ждет iPad m. Отобразите ini для перехода с текущей версии 7.9 дюймов до От 8,5 до 9 дюймов.

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Большой экран, большая совместимость с аксессуарами и периферией, более быстрый процессор? Эти изменения, помимо того, что iPadOS 15 принесет Некоторые отличные функции многозадачности и производительности? Конечно, Apple очень старается продать нам iPad m. ini как рабочее устройство. Это не удивительно. Apple делает каждую покупку iPad более привлекательной, ржу не могу со смешанными результатами. Кого ты знаешь? Возможно, это именно то, что нужно самому маленькому планшету Apple. Ведь iPad m Этот у нее есть Также Смущающий iPad из набора. Еще неизвестно, изменятся ли эти обновления.