Номинация Джареда Кушнера на Нобелевскую премию мира | Новости США

Джаред Кушнер, бывший старший советник Белого дома и заместитель депутата Белого дома Ави Берковиц, был номинирован на Нобелевскую премию мира за их роль в переговорах по четырем направлениям. Нормализация сделок Между Израилем и Арабские страны Известен как «Соглашения Авраама».

Кушнер, зять Трампа, и Берковиц, посланник на Ближнем Востоке, были ключевыми фигурами в переговорах по сделкам между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Американский поверенный Алан Дершовиц назначил двух бывших тогдашних вице-президентов Дональда Трампа, который имел квалификацию для этого как почетный профессор Гарвардской школы права. Дершовиц защищал Трампа на его первом процессе по делу об импичменте в прошлом году и 20 января заявил Wall Street Journal, что Сенат должен отклонить обвинительное заключение против бывшего президента, поскольку он больше не находится у власти.

Тысячи людей, от членов парламентов по всему миру до победителей в прошлом, имеют право предлагать кандидатов. Кандидатуры, закрывающиеся в воскресенье, не предполагают одобрения Нобелевским комитетом.

Среди других номинантов на эту награду в этом году – российский диссидент Алексей Навалин, ВОЗ и климатический активист Грета Тунберг. Все они поддерживаются норвежскими законодателями, имеющими большой опыт в выборе победителя.

«Соглашения Авраама» были объявлены в период с середины августа до середины декабря и явились самым важным дипломатическим прорывом на Ближнем Востоке за 25 лет, пока регион готовится к длительной конфронтации с Ираном.

Кушнер сказал в своем заявлении, что для него большая честь быть номинированным на премию, которая будет вручена в октябре.

Ожидается, что администрация президента Джо Байдена рассмотрит все соглашения в области национальной безопасности, достигнутые при администрации Трампа, включая пакеты вооружений для Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Законодатели поступили с жалобами на сделку с Марокко, потому что, чтобы получить одобрение Марокко, Соединенные Штаты признали суверенитет Марокко над спорным регионом Западной Сахары.

Трамп покинул свой пост 20 января на фоне облака разногласий, которые могут повлиять на то, получит ли пара награду.