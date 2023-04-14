Норвегия высылает 15 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже Новости, спорт, вакансии

ЯН М. ОЛСЕН Ассошиэйтед Пресс

В четверг правительство Норвегии заявило, что выслало из страны 15 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, когда они работали в российском посольстве в Осло.

Министр иностранных дел Анкен Хюитфельдт заявила, что этот шаг был «Важная мера по противодействию и сокращению масштабов деятельности российской разведки в Норвегии, тем самым защищая наши национальные интересы».

Объявлен россиян персоной нон грата «Вы должны покинуть Норвегию в ближайшее время», Хюитфельд сказал, добавив: «Мы не будем выдавать визы сотрудникам разведки, которые обращаются за визой в Норвегию».

Министр отказался сообщить, действовало ли правительство в ответ на конкретный инцидент, передав вопросы агентству внутренней безопасности Норвегии PST для получения подробностей. Правительство заявило, что деятельность высланных дипломатов была «Несовместимо с их дипломатическим статусом».

Речь идет не о рядовых дипломатах, а о разведчиках под дипломатическим прикрытием. Их деятельность представляет угрозу норвежским интересам». — сказал Хюитфельдт.

Норвежская газета VG охарактеризовала состоявшуюся в четверг высылку как крупнейшую из когда-либо распоряжавшихся скандинавскими странами российских дипломатов.

Посольство России в Норвегии назвало решение норвежского правительства «Очень недружественный поступок» Москва обещала принять «ответные меры» что в таком случае обычно влечет за собой изгнание в натуре.

Хутфельдт ответил во время дневной пресс-конференции, сказав: У России нет причин отвечать. У нас есть норвежские дипломаты в России, но никто из них не является сотрудником секретных служб».

я звонил в россию «непредсказуемый сосед» И Несколько европейских стран в прошлом году выслали сотни сотрудников российской разведки под дипломатическим прикрытием.

В то же время она подчеркнула, что правительство в Осло хочет «Нормальные дипломатические отношения с Россией, и что российским дипломатам рады в Норвегии»

«Мы не хотим, чтобы люди, называющие себя дипломатами, на самом деле были офицерами разведки», Она сказала. «Мы не можем этого принять».

Член НАТО Норвегия имеет границу с Россией в Арктике протяженностью 198 км (123 мили).

С учетом высланных дипломатов, по словам В.Г., в представительствах России в Норвегии, включая посольство в Осло и консульства в Киркенесе и Баренцбурге, работает около 40 человек.

Расположенный на отдаленном арктическом архипелаге Шпицберген, Баренцбург — российский угледобывающий город с населением около 500 человек. По договору 1920 года Норвегия имеет суверенитет над архипелагом, который находится более чем в 800 километрах (500 миль) к северу от материковой части Норвегии, но другие подписавшие стороны имеют право исследовать его природные ресурсы.

Год назад Норвегия выслала трех российских дипломатов, которых назвала сотрудниками разведки.

Также был задержан человек, который, по утверждениям службы безопасности норвежской полиции, использовал вымышленное имя и личность, работая на российскую разведку в прошлом году. Он ожидает суда в Норвегии.



