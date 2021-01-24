Н.Л. против ареста Навального в Гааге и Амстердаме

Десятки граждан России и сторонников лидера оппозиции Алексея Навального приняли участие в субботних акциях протеста с требованием освободить тюрьмы Амстердама и Гааги.

Неся плакаты на русском и английском языках с требованием освободить Навального и всех политических заключенных, они собрались у посольства России в Гааге и на музейном самолете в Амстердаме.

«Мы протестуем в Нидерландах в поддержку наших друзей и семей в России», – сказал один из протестующих, который живет в Нидерландах уже шесть лет. «Мы надеемся, что Владимир Путин привлечет внимание мира к нарушению закона».

По данным BBC, более 3000 человек были задержаны российской полицией в знак протеста против субботних протестов по всей России.

Навальный призвал к протестам после ареста в прошлое воскресенье после того, как вернулся из Берлина после восстановления после атаки нервно-паралитического агента в России в августе прошлого года.