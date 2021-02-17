Обвинен в изнасиловании, оправдан. Затем он покончил жизнь самоубийством, опасаясь, что его назовут «насильником».

26-летний Грант Таунсенд был известен через весь город в Старелла-Гроув, Западный Халл в Англии, как «милый злодей, который всегда улыбался», но за этой улыбкой скрывалась тревога.

Таунсенд страдал от проблем с психическим здоровьем большую часть своей жизни, но эти проблемы усугубились в 2017 году, когда его ложно обвинили в изнасиловании. В конце концов его оправдали, но его мать, Келли Гилби, сказала следователям, что он обеспокоен тем, что «титул насильника никогда не исчезнет».

Суд Хэла Коронера расследовал смерть Таунсенда, установив, что он покончил жизнь самоубийством, и сославшись на его попытки продолжить выдвижение ложных обвинений в изнасиловании против него. Гилби сказал следователям, что после предъявления обвинения Таунсенду было трудно выйти из дома, но он продолжал говорить ей, что с ним все в порядке и не нуждается в какой-либо поддержке психического здоровья, сообщает Daily Mail. Гилби сказала, что она нашла предсмертную записку, которую Таунсенд написал перед своей смертью, в которой была фраза «он утверждал свою невиновность», но она никогда не обсуждала записку со своим сыном. Однако она настаивала на том, что он, должно быть, знал, что она нашла записку, когда выбросила несколько таблеток, которые нашла в комнате Таунсенда.

После этого инцидента, сообщает Post, Таунсенд нашел девушку, и они переехали вместе. «У них были проблемы», – сказал Гилби, и в конце концов они расстались. Таунсенд изо всех сил пытался найти работу после ложных обвинений, которые обострили отношения. Таунсенда выселили из дома, в котором он жил с женщиной, и он вернулся к своей матери.

«В тот день, когда он пришел домой, он плакал и едва мог выйти, и ему все надоело», – сказал Гилби. Она сказала, что после того, как ее сын вернется к жизни, он найдет его плачущим на кухне. Она сказала, что знает, что он действительно борется со всем, что произошло, и что он «плакал, пока не заснул».

Ложные заявления были лишь катализатором того, что, как сообщается, было долгой историей травмирующих событий. Таунсенд родился в графстве Кент, но развод его родителей привел к тому, что он и его мать переехали в Халл, где его «издевались из-за его акцента» в старшей школе, и он «начал тусоваться не с теми людьми», – сказала его мать Coroner Court. Она также сказала, что Таунсенду «было трудно понять и справиться со знанием того, что пережила его мать», имея в виду жестокое обращение, которому она подвергалась в прошлом.

Гилби сказал, что еще один удар произошел, когда умер дядя Таунсенда.

“[L]Она сообщила суду, что после разоблачения его дяди Гранта, названного в его честь, в аварии на мотоцикле 11 лет назад – он очень тяжело переживает, и именно тогда она замечает падение Гранта.

Но его психическое здоровье «постепенно» ухудшилось после ложных обвинений.

Его мать сообщила суду, как сообщает газета Mail: «Он был признан невиновным – им потребовалось менее 10 минут, чтобы вернуться с оправдательным приговором». «Но это сильно и сильно повлияло на Гранта, особенно зная, через что я прошел, когда был ребенком. Меня обвинили в том, что я так долго на него влиял. Я видел, как его состояние ухудшилось».

Гилби возвращается домой и обнаруживает, что Таунсенд покончил жизнь самоубийством 6 июня 2020 года.

«Он был немного милым торговцем. Давайте посмотрим на него, познакомимся с ним, вы не узнаете, что что-то не так». «Когда вы его видели, он всегда улыбался, он всегда смеялся. Он любил быть рядом со своими коллегами и любил его рядом с ними».

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