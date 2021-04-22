Обзоры фильмов – Merrill Foto News

Кристофер Стамм

Приглашенный обозреватель фильмов

курьер (Сейчас показывают в кинотеатрах)

Обозначение PG-13 – для некоторых языков и для свидетелей физических и моральных пыток.

Очень мало людей знают имя Гревилл Винн, и это историческая несправедливость, что фильм курьер Попытки лечения.

Это произошло в разгар холодной войны, в частности кубинского ракетного кризиса. курьер В нем рассказывается неизвестная история о двух мужчинах, которые рискнули всем, пытаясь не дать Соединенным Штатам и Советскому Союзу развязать полномасштабную ядерную войну.

Гревил Уэйн (фантастически играет Бенедикт Камбербэтч, Доктор Стрэндж) Является человеком без последствий, когда он был завербован ЦРУ и МИ 6 (британская разведка) для работы курьером между западными спецслужбами и полковником Олегом Пинковским (Мериб Найнс, Том Клэнсис). Без сожалений).

Однако фильмы, рассказывающие о холодной войне, иногда могут быть односторонними или вымышленными. курьер Его внимание к отношениям между двумя глубоко ошибочными людьми делает его решительным не служить своей стране, а служить человечеству в целом и посредством этого процесса спасти его от самого себя. Дружба, которая складывается между этими двумя мужчинами, является сердцем этого фильма, и жертвы, которые они приносят друг другу, можно легко отвергнуть как сюжетную точку, чтобы продвинуть фильм вперед, но это более впечатляюще, потому что это правда.

Истории Гревиля Вена и полковника Олега Пинковского почти забыты всеми, за исключением ученых и любителей истории холодной войны, но их истории имеют значение. курьер Это история о желании солдата увидеть мир, о готовности простого человека к эскалации, когда он нужен его нации, и о дружбе, которая развивалась в этот период истории.

курьер Она получает полные четыре звезды из пяти возможных за свою работу, руководство и правдивую историю, которую должно знать больше людей.