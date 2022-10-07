Обзор гриппа Петрова: из России с бредом

Подобно перекошенной машине, покачивающейся среди обледенелых пейзажей, которые лишь частично видны, но поэтичны и быстры, когда это так, «Поток сознания» российского режиссера Кирилла Серебникова «Грипп Петрова» — это не ваша повседневная поездка. Но езда прямолинейная, постсоветский бредовый порыв об абсолютном карикатуристе, кашляющем и галлюцинирующем, пробирающемся через мрачную, холодную ночь/день обходных путей, столкновений, воспоминаний и родительских обязанностей.

Что реально, а что нет — это часть однобокой работы Серебникова по адаптации романа соотечественника Алексея Сальникова 2016 года, который еще не переведен на английский язык, — мы, кажется, всегда находимся в центре российской бури, пытаясь справиться с внешним давлением и справиться с внутренним давлением. демоны. Их образец, Петров, которого играет Семен Сержин, впервые был замечен в широком кадре ночного вагона с стоянкой, и были заметны симптомы гриппа, а также различные раздражения и предубеждения попутчиков. Мужчина оплакивает Горбачева, который продает страну. Другой получил зубные протезы после того, как приставал к маленькой девочке.

В ссоре Петров раскладывает по карманам вертолеты, а руководит ими загадочный персонаж по имени Игорь (Юрий Колокольников), который почему-то ищет себе компанию. Позже, после того, как наш герой проведет время в грузовике с мертвым телом, он вновь переживет пышное рождественское представление из своего советского детства, когда он был под действием аспирина и помогал ему в самоубийстве/поджоге, эти протезы будут говорить с ним. в его доме. Верстак одинок дома, и в этот момент он будет выглядеть естественно. Это такой фильм.

На острие ножа оказывается и его бывшая жена библиотекарь Петрова (Чулпан Хаматова). Она честно остается допоздна, чтобы наблюдать за собранием в поэтическом клубе, но когда фанатичный посетитель ведет себя плохо, ее глаза становятся черными как смоль и внезапно становятся достаточно сильными, чтобы поразить его кровью. Но произошло ли это на самом деле? Умелое обращение Серебренникова с внутренними и внешними состояниями не дает простых ответов, но мы можем чувствовать ощутимое напряжение в неопределенности, которую создают эти преобразования. В какой-то момент Петров знакомится с женщиной, которая не кажется сумасшедшей, но которая говорит ему, что ее сын обладает способностью видеть будущее и лечить людей. Это просто опасная акклиматизация?

Реализм повседневности наступает, когда Петров и Петрова встречаются в его квартире, чтобы оценить, достаточно ли здоров их сын-первоклассник, у которого внезапно проявляются признаки лихорадки отца, чтобы присутствовать на школьной новогодней вечеринке. Когда шина затем сжимается в 8-миллиметровую коробку, это указывает на то, что мы вошли в POV-память Петрова о подготовке к тому же событию, что и мальчик, кульминацией которого является момент, навсегда засевший в его мозгу: прекрасная дама. играя в Снегурочку и он держит его за руку и появляется тревога.

Я был она действительно? На это как бы указывает заключительная глава Серебренникова, поскольку кинематографист Владислав Опельянц вводит его в черно-белое художественное кино Золотого века. Это история Марины (Юлия Пересильд), молодой замужней женщины, которая стоит перед трудным выбором в своей жизни и неохотно берется за определенную роль на школьном новогоднем вечере, организованном ее строгим мужем-актером.

Качаясь и катясь сквозь пространство и время, с комедией и насилием, которые окрашивают недомогание урывками, «Грипп Петрова» действительно похож на пребывание внутри непрекращающейся болезни в неспокойной и неспокойной нации. Кто не начинает видеть вещи? Но каким-то образом, благодаря смелой режиссуре, гениальной режиссуре и сильной человечности — особенно в изображении спокойствия, которое творение искусства дает Петрову, — фильм никогда не кажется пропитанным жалостью. Просто потрясающее сканирование тела и мозга.

Серебренников, отъявленный воин-иконоборец, имевший свою долю разногласий с правительством, даже не сделал сварливой декорации к «Петровскому гриппу». Запутанными частями и намеренно непроницаемыми деталями Серебренников хочет, чтобы вы знали, что быть русским слишком сложно, чтобы выражать одну эмоцию или опыт или полагаться на целостность греха, когда вы когда-нибудь почувствуете себя ничем и всем. Этот грубый фильм не для всех. Мы не в курсе, что это было не так по-русски.