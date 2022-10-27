Обзор современного состояния образования и науки в Украине в условиях российской агрессии (по состоянию на 26 сентября — 25 октября 2022 г.) [EN/UK] — Украина

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 18 октября 2022 года, количество беженцев, бежавших из Украины в другие страны с 24 февраля 2022 года, составляет более 1433 миллионов человек.

По данным Генеральной прокуратуры Украины на 24 октября 2022 г., с начала войны убито 430 детей и ранено 820. Эти данные не включают данные регионов, где идут активные боевые действия.

По состоянию на 21 октября 2022 года в результате бомбардировок и артобстрелов повреждено 2677 учебных заведений, из них 331 полностью разрушено.

26 сентября 2022 года состоялась встреча первого заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко с представителями Эстонского центра международного развития (ESTDEV). Обсуждался план восстановления Украины. Украинская сторона была проинформирована о помощи, оказанной Житомирской области.

5 октября 2022 года Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет встретился с главой отдела образования организации «Образование не может ждать» (ECW) Грэмом Лонгом. По итогам встречи были озвучены основные потребности в сфере образования: безопасная и здоровая учебная среда (ремонт школы, приюты, школьные автобусы, современное оборудование); поддерживать устойчивость реформы новой украинской школы; повышение квалификации учителей; MHPSS — Психическое здоровье и психосоциальная поддержка.

5 октября 2022 года состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по реализации Декларации о безопасной школе. Обсуждались вопросы современного состояния образования в условиях российской агрессии, а также ход реализации Национального плана по провозглашению безопасных школ.

6 октября 2022 года Министр образования и науки Украины Сергей Чакарлит встретился с делегацией Министров образования и науки Европейского Союза: Тунеса Лукаса, Министра образования и науки Эстонской Республики, Аниты Муениси, Министра образования и науки Латвийской Республики, Йоргета Зеугдиниани, министр образования, науки и спорта Литвы, Ярослав Миллер, заместитель министра образования, молодежи и спорта Чехии, и Томас Ржимковски, статс-секретарь Министерства образования и Наука Чехии. Польша.

20 октября 2022 года Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет встретился с главой отдела инструментов внешней политики Европейской комиссии Петером Вагнером. В ходе встречи обсуждались следующие вопросы: ремонт аварийных школ, обучение детей в Украине и странах пребывания для их временного проживания, реализация проектов психического здоровья и психосоциальной поддержки для всех участников образовательного процесса и обеспечение цифровых устройств.