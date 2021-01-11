Обзор: Сондерс предлагает длительные упражнения в доброте | развлечения







Автор ANN LEVIN Associated Press



«Плавание в бассейне под дождем» Джорджа Сондерса (Random House)

Вы когда-нибудь задумывались, что делает историю отличной? Джордж Сондерс из Сиракузского университета, где он преподает более 20 лет, под видом большого воображения показывает своих студентов, как это работает. Теперь, по цене его последней книги – намного дешевле, чем MFA – он сделает то же самое для вас.

«Плавание в бассейне под дождем», которое было описано как мастер-класс по чтению и письму, на самом деле представляет собой две книги в одной книге: семь классических русских рассказов Чехова, Тургенева, Толстого и Гоголя в сочетании с забавными, живыми и глубокими статьями Сондерса, объясняющими их искусство, ремесло и непреходящую харизму. .

Сондерс, автор бестселлеров «CivilWarLand in Bad Decline», «10 декабря» и «Линкольн в Бардо», – лучший гид в этом обновленном туре по FictionLand, потому что, хотя он думает, как Макартур, он «гений» Он говорит как парень рядом с тобой в баре.