Обзор Уильяма Дарта: Оркестр Оклендской филармонии — Бах и Стравинский

Гобоист Беде Хэнли.

На двухгодичных концертах Оклендского филармонического оркестра Baroque & Beyond вы получите более увлекательный музыкальный коктейль, сочетающий произведения искусства 18-го века с нотками современности.

В пятницу был Бах и Стравинский

Это особенно восхитительное мероприятие, с двумя концертами, запланированными немецким композитором наряду с русским в его лучших проявлениях неоклассики.

Скрипач Бенджамин Моррисон.

Два года назад скрипач-экспатриант Бенджамин Моррисон вернулся из Вены, чтобы разделить пышную экстравагантность концерта Корнгольда с полным вспомогательным персоналом. По вечерам в пятницу он дирижировал и играл в самой маленькой группе в этой комнате и был образцом крутого, задумчивого товарищества.

Программные ноты оказали сильное итальянское влияние на пьесы Баха, и это, безусловно, можно услышать в легком течении Концерта для скрипки и гобоя до минор, усиленного извилистым контрапунктом композитора.

Тонко сплетенный диалог Моррисона с роскошными гобоями Бидди Хэнли заставил Адажио парить в облаках красоты; За ним последовал аутро, который был порывом восторга, перекрывающим энергичный шум оркестра.

Концерт для скрипки с оркестром ре минор — одно из самых популярных произведений композитора. Здесь партнерство Лю-Йи Реталлика и Моррисона также обеспечивает красивую тающую вторую часть после того, как два музыканта привносят настоящую воодушевление и цель в мускулистый первый шаг Vivace.

Стравинский представлен любопытно и шедеврально.

русские Восемь миниатюрных инструментов Это дает вторую и более универсальную жизнь коллекции очаровательных фортепианных пьес для молодежи, теперь ярко раскрашенных для 15 исполнителей. От прозрачного духового квартета первой короткой пьесы до эксцентричности и живости закрытого танго волшебство было неизбежно.

Дирижер Винсент Хардакер принял вызов Стравинского. Дамбартон-Оукс Завершить вечер победой. Он поражает игроков неряшливым тактовым размером и часто жесткой игрой текстов, а их элегантная музыка удивительно хорошо выдерживает неприятные голоса зала.

Что: Оклендский филармонический оркестр

где: Свято-Троицкий собор

когда: Пятница

рецензент: Уильям Дарт