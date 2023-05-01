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Обзор Уильяма Дарта: Оркестр Оклендской филармонии — Бах и Стравинский

1 мая, 2023
Apollinariya Soloveva

Гобоист Беде Хэнли.

На двухгодичных концертах Оклендского филармонического оркестра Baroque & Beyond вы получите более увлекательный музыкальный коктейль, сочетающий произведения искусства 18-го века с нотками современности.

В пятницу был Бах и Стравинский

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