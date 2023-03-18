Обзор BMW XM 2023 года | максимальная скорость

Самый дорогой BMW, который можно купить, самый мощный автомобиль М и только вторая модель М после суперкара М1 1970-х годов.
Как видите, это не суперкар. Внушительный внедорожник, BMW стремится обеспечить успех своих самых продаваемых автомобилей X с мощностью M Division, как никогда раньше. Это похоже на те планы диеты, которые утверждают, что вы можете съесть столько пончиков и чипсов, сколько захотите, и при этом остаться достаточно разорванным, чтобы сыграть оскароносного персонажа в роли супергероя комиксов.
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Справедливости ради следует отметить, что BMW уже проделывала трюк «получи и съешь свой высокий скомпрометированный торт внедорожника» с оригинальным X5, а затем с X6. Эти автомобили вырвали стойки ворот за то, что можно было ожидать от большой, тяжелой машины с высокой посадкой, и они также не причинили BMW никакого вреда. Вот почему теперь есть bijou X1, массивный X7 и все промежуточные числа покрыты. Есть даже полностью электрический кроссовер: iX.
Так почему же XM не называется, скажем, X8? Инженеры BMW говорят, что это потому, что просто присвоение ему следующего числа показывает, сколько экстравагантности и привлекательности может предложить XM (и назвать его X93 421 было бы немного неуместно).
Это также автомобиль, который переносит подразделение M во вселенную подключаемых гибридов, и в следующем модельном цикле он будет быстро расширяться, поскольку M5 и замены для X5M и X6M превращаются в бензиново-электрических мутантов с потрясающей выходной мощностью.
Насколько силен XM?
Если вы покупаете автомобиль, который заявляет «уйди с моей дороги», как XM, вы ожидаете много мощности. И вы это понимаете. За массивными ноздрями со светодиодной подсветкой скрывается 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 482 лошадиных силы. Он оснащен электродвигателем, установленным на коробке передач, общей мощностью 644 лошадиных силы и 590 фунт-фут. Этого достаточно, чтобы разогнать вашу личную глубокую личную неуверенность весом 2710 кг с 0 до 62 миль в час за 4,3 секунды и продолжать спринт до 174 миль в час.
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Маловероятно, что вам когда-нибудь понадобится сверхбыстрый внедорожник, но BMW все равно построила его. на всякий случай. Не соревнование XM, а красный флаг XM. Он развивает 745 л.с.
Почему XM звучит так агрессивно?
Потому что крупнейшим рынком сбыта этого автомобиля будут США, за которыми последует Китай. Посмотрите недавний информационный бюллетень, и вы можете себе представить, что у этих стран очень мало общего с точки зрения мнений. Но они, по крайней мере, согласны с полноприводной конструкцией: нет слишком перегруженной решетки радиатора, нет слишком мускулистого шасси, нет слишком больших легкосплавных дисков.
BMW настаивает на том, что XM имеет линию крыши купе и уступает крышу M1 с двумя круглыми значками, выгравированными на заднем стекле, но это все равно, что утверждать, что Бурдж-Халифа отдает дань уважения египетским пирамидам, потому что они обе сужаются к вершине.
Вполне возможно, что это самый отвратительный автомобиль из когда-либо созданных, и хотя вы можете назвать его храбрым или дерзким, нельзя избежать того факта, что XM позволяет людям судить вас. Любой, кто ударит его, осмеливается ответить ненавистью.
В то время, когда планету снова раздирают кризисы и раздоры, вы бы предпочли перевезти свою любимую семью в транспортном средстве, вызывающем такое презрение?
Каково постановление?
«Обычно мы заканчиваем тем, что неохотно уважаем архитектуру, лежащую в основе. XM — первый X, у которого нет этой отсрочки.«
XM заставляет всех ненавидеть его, потому что он выглядит злодейски. Но у BMW есть задатки элегантного внедорожника, который затем привлекает вас своей спортивной управляемостью седана и зрелыми салонами. Что удивительно в XM, так это то, что ему не хватает сырого таланта, чтобы заслужить прощение. Есть ощущение, что эту машину просили сделать многое — заманить в ловушку несколько разных групп клиентов на заседании правления где-то в Мюнхене.
Он слишком надежен, чтобы быть роскошным автомобилем, и слишком уязвим, чтобы быть стандартным автомобилем. Автомобили М отличались высокооборотными двигателями, полученными из автоспорта, и, наконец, врожденным балансом шасси и огромной адаптивностью. XM не просто неуклюж на вид: он еще и рулит тяжелой рукой.
X5M — это превосходный автомобиль для вождения, iX — серьезный фаворит для путешествий, и если вам нужен устаревший гибридный внедорожник Porsche (намеченный на серьезное обновление и увеличение запаса хода летом 2023 года), то он более хорош. округлая машина. Каждый стоил намного меньше, чем XM.
Книги заказов явно уже раздуты, и это было бы всем оправданием, которое нужно BMW, чтобы сказать, что у него есть правильный ориентир для места XM. И далеко не только: Purosangue, Urus, Bentayga, Cullinan… Супервнедорожники — принтеры для денег. Даже если шаблонный образ кажется безнадежно далеким от автомобилей, которые действительно нужны миру прямо сейчас.
Обычно мы заканчиваем тем, что неохотно уважаем архитектуру, лежащую в основе. XM — первый X, у которого нет этой отсрочки. Инженеры BMW постарались на славу, но чем больше я возился с позами XM и пытался раскрыть его потенциал, тем сильнее возникало подозрение, что люди, принесшие нам удивительный M5 CS и великолепный M3 Touring, были проданы по течению из-за жадности. отдела маркетинга по этому поводу.
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