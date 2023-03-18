Обзор BMW XM 2023 года | максимальная скорость

Самый дорогой BMW, который можно купить, самый мощный автомобиль М и только вторая модель М после суперкара М1 1970-х годов. Как видите, это не суперкар. Внушительный внедорожник, BMW стремится обеспечить успех своих самых продаваемых автомобилей X с мощностью M Division, как никогда раньше. Это похоже на те планы диеты, которые утверждают, что вы можете съесть столько пончиков и чипсов, сколько захотите, и при этом остаться достаточно разорванным, чтобы сыграть оскароносного персонажа в роли супергероя комиксов.

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Справедливости ради следует отметить, что BMW уже проделывала трюк «получи и съешь свой высокий скомпрометированный торт внедорожника» с оригинальным X5, а затем с X6. Эти автомобили вырвали стойки ворот за то, что можно было ожидать от большой, тяжелой машины с высокой посадкой, и они также не причинили BMW никакого вреда. Вот почему теперь есть bijou X1, массивный X7 и все промежуточные числа покрыты. Есть даже полностью электрический кроссовер: iX. Так почему же XM не называется, скажем, X8? Инженеры BMW говорят, что это потому, что просто присвоение ему следующего числа показывает, сколько экстравагантности и привлекательности может предложить XM (и назвать его X93 421 было бы немного неуместно).

Это также автомобиль, который переносит подразделение M во вселенную подключаемых гибридов, и в следующем модельном цикле он будет быстро расширяться, поскольку M5 и замены для X5M и X6M превращаются в бензиново-электрических мутантов с потрясающей выходной мощностью. Насколько силен XM? Если вы покупаете автомобиль, который заявляет «уйди с моей дороги», как XM, вы ожидаете много мощности. И вы это понимаете. За массивными ноздрями со светодиодной подсветкой скрывается 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 482 лошадиных силы. Он оснащен электродвигателем, установленным на коробке передач, общей мощностью 644 лошадиных силы и 590 фунт-фут. Этого достаточно, чтобы разогнать вашу личную глубокую личную неуверенность весом 2710 кг с 0 до 62 миль в час за 4,3 секунды и продолжать спринт до 174 миль в час. READ Приложение Google Home начинает развертывание полного контроля над вашим телевизором.

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Маловероятно, что вам когда-нибудь понадобится сверхбыстрый внедорожник, но BMW все равно построила его. на всякий случай. Не соревнование XM, а красный флаг XM. Он развивает 745 л.с.

Почему XM звучит так агрессивно? Потому что крупнейшим рынком сбыта этого автомобиля будут США, за которыми последует Китай. Посмотрите недавний информационный бюллетень, и вы можете себе представить, что у этих стран очень мало общего с точки зрения мнений. Но они, по крайней мере, согласны с полноприводной конструкцией: нет слишком перегруженной решетки радиатора, нет слишком мускулистого шасси, нет слишком больших легкосплавных дисков. BMW настаивает на том, что XM имеет линию крыши купе и уступает крышу M1 с двумя круглыми значками, выгравированными на заднем стекле, но это все равно, что утверждать, что Бурдж-Халифа отдает дань уважения египетским пирамидам, потому что они обе сужаются к вершине. Вполне возможно, что это самый отвратительный автомобиль из когда-либо созданных, и хотя вы можете назвать его храбрым или дерзким, нельзя избежать того факта, что XM позволяет людям судить вас. Любой, кто ударит его, осмеливается ответить ненавистью. В то время, когда планету снова раздирают кризисы и раздоры, вы бы предпочли перевезти свою любимую семью в транспортном средстве, вызывающем такое презрение?

Каково постановление? « Обычно мы заканчиваем тем, что неохотно уважаем архитектуру, лежащую в основе. XM — первый X, у которого нет этой отсрочки. «