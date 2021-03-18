Обзор USA vs Reality Winner

Ощущение усиления секретности правительства США и наказание разоблачителей – вот основные политические выводы «Победителя США против реализма». В документальном фильме Сони Кеннебек рассказывается о тюремном заключении и суде над молодым специалистом по разведке, который слил документ АНБ, раскрывающий попытки России вмешаться в выборы в США в 2016 году – и администрация Трампа, очевидно, стремилась их пресечь.

Утечка секретных материалов в СМИ стала единственным карательным направлением обвинения, что привело к исключению потребности граждан в информации и представляет собой главную моральную загадку. Но фильм в основном отступает от более широкой картины международного шпионажа и потенциального сговора в США, чтобы сосредоточиться на личном уровне семьи Виннер, поскольку их вынужденное молчание за решеткой делает их главными защитниками. Это изображение, которое подразумевает сочувствие и сочувствие, если оно одностороннее, и чье ограниченное понимание все еще актуальных проблем может фактически облегчить передачу вещания, вещания и других платформ после его премьеры SXSW.

Reality Winner (да, это ее имя при рождении) – уроженка Техаса, как видно из старых домашних фильмов, она была трудолюбивой, предприимчивой и альтруистичной с раннего возраста. Отказавшись от стипендии Фулбрайта для зачисления в ВВС, она была награждена медалью за шесть лет службы за работу в качестве кодированного лингвиста, который помогает на больших расстояниях с использованием дронов в Афганистане. В 2016 году она была уволена с честью, поскольку ее продолжающийся допуск к системе безопасности нарушил работу переводчика в Огасте, штат Джорджия, для подрядчика АНБ для Лаурибоса.

Именно там в начале 2017 года я был шокирован отчетом разведки, распространенным офисом, подтверждающим слухи о вмешательстве России в систему радиоэлектронной борьбы во внутренней американской инфраструктуре голосования в течение предыдущего года выборов. Я скопировал его и анонимно отправил на базирующуюся в Нью-Йорке платформу онлайн-журналистики The Intercept, которая уже сообщила АНБ информацию, которую Эдвард Сноуден просочился при Обаме. Почти четыре месяца спустя, в начале июня, она была арестована и с тех пор находится в заключении.

Утверждается, что сам Intercept по неосторожности спровоцировал этот арест, вернув документ для проверки в АНБ, которое быстро определило, где его скопировать и кто его скопировал. В любом случае, 25-летняя женщина нашла свой дом в окружении 11 агентов ФБР, большинство из которых были вооружены, которые, тем не менее, играли роль «хорошего полицейского», притворяясь ее союзниками, или убеждая признаться, не читая прав Миранды или не передавая серьезность ситуации. Этот обмен, который был выпущен в виде аудиофайла для создателей фильма в прошлом месяце (хотя актеры раньше также озвучивали части сценария), представляет собой постоянную тему.

Большая часть оставшейся части документального фильма представляет собой хронологический отчет о длительном первоначальном заключении Виннер (ее освобождение под залог неоднократно отвергалось), судебном процессе и последующем приговоре, а также о продолжающейся поддержке членов ее семьи как в частном секторе, так и в обществе. средства массовой информации.

Мы слышим только Винер в телефонных разговорах с этими родственниками. Пока дело не закончилось (в котором она в конце концов признала себя виновной), ей и ее адвокатам было запрещено выступать публично. Теперь, когда она находится в федеральном заключении, она по-прежнему связана. Это был самый длительный приговор, вынесенный ей федеральным судом США за аналогичное преступление. Следует отметить, что до сих пор редкие обвинения информаторов в соответствии с Законом о шпионаже 1917 года значительно усилились в период правления системы Обамы. (Здесь брали интервью у Джона Кириаку, Томаса Дрейка и Эдварда Сноудена, последний из которых все еще живет под политическим убежищем в Москве.) Из четырех случаев, когда люди были арестованы за утечку секретной информации при Трампе, три связаны с Россией.

Речь идет о том, использует ли наше правительство закон, чтобы заткнуть рот информаторам, распространяющим информацию, которую они ни в коем случае не должны скрывать. С тех пор опубликованный Вайнером отчет стал общедоступным, и нет никаких доказательств того, что его разглашение нанесло ущерб национальной безопасности. Ergo трудно интерпретировать суровое правосудие, с которым столкнулись, не что иное, как способ запугать и заставить замолчать будущих победителей реальности.

Она остается здесь загадкой не только потому, что с ней нельзя дать интервью, но и потому, что основное внимание, по понятным причинам, потрясающе, ее активные члены семьи впечатляюще рисуют очень ограниченное селфи. Сторонники считают, что она пала жертвой преднамеренного искажения как своего рода радикал “ненавидеть Америку”. Но мы можем использовать более подробное разъяснение заявлений, которые она сделала, в шутку или иным образом, которые были легко использованы консервативными политиками и критиками, чтобы это выглядело так. (Это также обеспечило бы контекстную основу для получения реакции от общественности Трампа.) В фильме показано, что она была молода, идеалистична и, возможно, безрассудна, игнорируя при этом свои настоящие политические убеждения. Однако нет никаких сомнений в том, что могущественные враги намеренно похоронили ее отличную военную службу и другие элементы ее биографии, а также запутанное содержание украденного документа, чтобы дискредитировать ее.

Отчим Виннера комментирует, что такие нападения на мирных жителей, разоблачающие неприятную правительственную разведку, теоретически могут произойти с любым американцем. «Соединенным Штатам» повезло, что родственники их граждан – особенно чистые и надежные граждане, как и большинство других голосов здесь. Сноуден, в частности, четко резюмирует наиболее важные проблемы, о которых идет речь. Было подтверждено, что информаторы приносят пользу обществу в целом благодаря новостям о том, что утечка информации из Winner напрямую привела к эскалации мер предосторожности, которые сделали выборы в США в 2020 году самыми безопасными из когда-либо существовавших.

Кеннебек («Национальная птица») не скрывает своей пропагандистской позиции, хотя заключительный текст замечаний соответствующих правительственных чиновников и ведомств остановил все запросы на участие. Как и в ее фильме «Враги государства», премьера которого состоялась в Торонто в прошлом году, репрезентация используется с осторожностью, обеспечивая в основном визуальный контент во время отрывков из первоначального допроса субъекта ФБР. Редакционная ассоциация Максин Гедике хорошо оценена, и другие важные статьи остаются такими же. Несмотря на то, что «победитель США против реальности» сияет, остается еще много вопросов, в надежде, что чемпионка МВД сможет, наконец, ответить после своего ожидаемого релиза в конце этого года.