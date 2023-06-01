ОБНОВЛЕНИЕ 2. Впервые в России WhatsApp оштрафовали за то, что он не удалил запрещенный контент

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Этот контент был создан в России, где законодательство ограничивает освещение российских военных операций в Украине.

(Викимедиа красиво добавляет в абзацах 7-8)

МОСКВА, 1 июня (Рейтер). Российский суд в четверг оштрафовал мессенджер WhatsApp на три миллиона рублей (37 080 долларов) за то, что он не удалил запрещенный контент.

Meta Platforms Inc, материнская компания WhatsApp, в прошлом году была названа Москвой «экстремистской» организацией, но ранее не была оштрафована за то, что не удалила запрещенный контент из своего широко популярного в России приложения для обмена сообщениями.

Другие метасервисы, Facebook и Instagram, которые сейчас запрещены в России, были оштрафованы за контент, как и Twitter и Google Alphabet.

Однако ранее WhatsApp был оштрафован за отказ соблюдать российский закон о данных и хранить данные российских пользователей на серверах в стране.

WhatsApp был оштрафован в четверг за отказ удалить информацию о препарате Лирика, продажа и производство которого запрещены в России, сообщает РИА Новости.

Meta не сразу ответила на запрос о комментариях в нерабочее время США.

Суд оштрафовал фонд Викимедиа, которому принадлежит Википедия, на три миллиона рублей за то, что он не удалил то, что Россия считает «ложной информацией» о военной кампании Москвы в Украине.

Викимедиа не сразу ответила на запрос о комментарии. Российские официальные лица ранее заявляли, что информация, на которую они жаловались, была получена из надежных источников и соответствовала стандартам Википедии.

Москва годами конфликтовала с крупными технологическими компаниями из-за контента, цензуры, данных и местного представительства в спорах, которые обострились после того, как 24 февраля 2022 года Россия ввела свои вооруженные силы в Украину.

(1 доллар = 80,9100 рублей) (Отчетность Reuters; текст Александра Морроу; редактирование Гая Фальконбриджа и Гарета Джонса)