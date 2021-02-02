Обновление Control следующего поколения отлично смотрится на PS5

Рамди Сверхъестественное кино контроль Это была одна из лучших игр по сравнению с предыдущим поколением консолей, но также одна из игр, которым было трудно использовать оборудование. В 2019 г. Когда я проверил игру на базовой модели PS4-Вы можете почувствовать крик движения, когда движение становится слишком интенсивным. Мне это удалось, но вряд ли. (Я не думаю, что какая-либо игра сделала моего поклонника PS4 таким громким.) Мы уже знаем, что одна из лучших особенностей PlayStation 5 и Xbox Series X заключается в том, что они Они делают старые игры лучше, Будь то обратная совместимость или случай следующего поколения Контроль: абсолютная версияАбсолютно новые версии с использованием оборудования. Теперь, когда я провел несколько часов с … контроль Я могу сказать, что на PS5 это действительно идеальный способ играть.

Наиболее очевидные улучшения – ожидаемые. Как и во многих играх XSX и PS5, новые контроль Он предлагает два режима: один ориентирован на производительность, а другой – на визуальные эффекты. Раньше игра работала с постоянной скоростью 60 кадров в секунду, что имеет огромное значение. контроль Это игра в жанре экшн о постоянном движении: вы используете комбинацию дистанционного движения и пистолета, чтобы изменить внешний вид и уничтожить врагов, но вы останетесь надолго и победите. Это делает скорость важной. Когда игра застревает во время больших штрафов, даже совсем немного, это может действительно прервать ваш ход. На PS5 этого не происходит.

Другой режим снижает частоту кадров до 30 кадров в секунду, но включает расширенные графические функции, такие как трассировка лучей. контрольРасположение темной среды нечеткое, но есть много блестящих поверхностей, таких как мраморные полы или подземные бассейны, где вы можете увидеть наиболее реалистичные отражения. Он выглядит круто и добавляет миру больше глубины и текстуры, особенно потому, что он обычно очень темный. Но моя любимая игра – 60 кадров в секунду. Это делает потрясающий файтинг намного лучше. 30 кадров в секунду все еще можно воспроизводить, но может быть трудно возвращаться назад и вперед, если вы играете с более высокой частотой кадров. (Для получения дополнительных технических сведений обязательно ознакомьтесь с Этот анализ находится в Digital Foundry.)

Версия PS5 также идет дальше и использует контроллер DualSense. Так же, как Игры вроде Это электронная играТриггеры теперь оказывают небольшое сопротивление при стрельбе из оружия. Звучит мелко, но это помогает сделать гипотетическую съемку более удовлетворительной. контроль Это также одна из немногих игр, которые не были разработаны Sony, чтобы использовать преимущества более точных тактильных колебаний контроллера. Вы можете почувствовать небольшие шаги, прогуливаясь по жуткому офису, и это особенно весело, когда вы начинаете использовать летающие вещи в уме. Все это напряжение чувствуется на ладони. В сочетании с более высокой частотой кадров это позволяет контрольМногие длительные бои более увлекательны.

Конечно, все это сопровождается оговоркой. Пока вы можете запустить свою текущую версию контроль На новой консоли с обратной совместимостью, чтобы получить все преимущества следующего поколения, вам придется купить совершенно новую копию для PS5 или XSX. вон там Нет пути бесплатного обновления Для существующих пользователей. (Хотя есть простое решение, если вы подписчик PlayStation PlusПо этой причине вы также не можете использовать текущий файл сохранения с версиями следующего поколения. В принципе, если вы хотите повеселиться контроль На новой блестящей консоли вам нужно будет приобрести новую копию и начать игру с нуля. Это лучшая версия контроль Но вам решать, стоит ли оно того.