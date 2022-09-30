Обновления в реальном времени: война России в Украине

4 августа в Измире, Турция, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Г. Каволи

По словам двух американских официальных лиц, Пентагон создает новое командование для координации вооружений и обучения для Украины, чтобы упорядочить специальный процесс, быстро возникший после вторжения России.

Новое командование, которое будет базироваться в Вайсбадене, Германия, будет подчиняться генералу Кристоферу Каволи, командующему европейским командованием США, который руководил международными усилиями по обучению украинских вооруженных сил передовому западному оружию и доставке этого оружия через границу. Украина», — сказал чиновник. Ожидается, что его возглавит трехзвездный генерал.

Но США были осторожны в том, как они обсуждают это предложение, которое, как настаивают официальные лица, не является серьезным изменением в существующей системе организации и управления экспортом. Официальные лица стараются не давать Путину повода заявить, что США являются стороной конфликта, особенно на фоне усиленной риторики Кремля об угрозе применения ядерного оружия.

The New York Times впервые сообщила о новом постановлении.

Администрация Байдена открыто заявила о своей постоянной и давней поддержке Украины. Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 16 миллиардов долларов с тех пор, как в конце февраля началось вторжение России. На этой неделе Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 1,1 миллиарда долларов, которую высокопоставленный представитель министерства обороны назвал «многолетней инвестицией» в оборону страны.

С первых недель войны Соединенные Штаты искали способы быстро и эффективно перевести украинские запросы на различные виды оборудования в поставки оружия, что обычно занимает недели или больше.

Надежды президента России Владимира Путина на быструю победу превратились в тяжелую битву, поскольку украинские силы доказали, что они могут противостоять российскому вторжению, а все большее число стран стремится оказать Украине помощь в обеспечении безопасности.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры создали Украинскую контактную группу из более чем 40 стран, которые ежемесячно встречаются для координации экспорта оружия и техники в Украину.

Чиновники заявили, что новое командование создаст в вооруженных силах более формальную структуру для управления экспортом. Его предполагаемое расположение в центральной Германии недалеко от нескольких районов, используемых западными странами для обучения украинских сил.

Командование будет тесно сотрудничать с Международным координационным центром доноров, который играет ключевую роль в обеспечении логистики, необходимой для приведения украинских потребностей в вооружения в соответствие с имеющимися запасами стран-доноров.