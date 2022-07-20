Обновления новостей в режиме реального времени: азиатские рынки растут, поскольку инвесторы рассматривают возможность смягчения антиинфляционных мер

Австралия начала свою первую за десятилетия крупную проверку своего центрального банка после того, как Резервный банк Австралии подвергся критике за отсрочку повышения ставок из-за свирепствующей инфляции, что побудило его управляющего охарактеризовать его прогноз как «смущающий».

Обзор, начатый министром финансов Джимом Чалмерсом, может привести к первой значительной реструктуризации Резервного банка Австралии с 1990-х годов. Он рассмотрит деятельность банка, состав его совета директоров и стратегию таргетирования инфляции.

По мере того, как австралийская экономика выходит из пандемии, Резервный банк Австралии подвергается широкой критике за сохранение денежной ставки — меры, используемой для установления процентных ставок — на историческом минимуме, даже несмотря на то, что другие страны повысили кредитные ставки для сдерживания инфляции.

Резервному банку Австралии пришлось осуществить небольшое повышение ставки в мае, во время избирательной кампании в Австралии, и почти через шесть месяцев после того, как это сделал Резервный банк Новой Зеландии, когда инфляция достигла 5%. С тех пор он дважды повышал ставки, отказавшись от запутанной позиции, которую он удерживал до 2022 года.

Поскольку Резервный банк Австралии указал, что он ожидал сохранения процентных ставок на максимально низком уровне до 2024 года, управляющий центральным банком Филип Лоу заявил в мае, что его прогноз был «смущающим».

«Нам следует ожидать лучшего», — сказал он.

В своем выступлении в среду Лоу приветствовал обзор правительства, заявив, что можно вернуть инфляцию к целевому диапазону от 2 до 3 процентов, сохранив при этом «стабильную» экономику.

Белинда Аллен, главный экономист Commonwealth Bank, сказала: «В отличие от других центральных банков, где стагнация необходима для снижения инфляции, РБА по-прежнему привержен повышению процентных ставок, обеспечивая (хотя и умеренный) экономический рост и низкий уровень безработицы».