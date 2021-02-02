Обновления: создание снежной полосы вдоль межштатной автомагистрали 95 через столичный округ.

Снегопад может продолжаться поблизости еще час или около того, а затем начнет уменьшаться, если лента не будет переделана. В районах к северу вскоре может отступить лед.

В целом, с прошлой ночи в окрестностях выпало около 2-3 дюймов снега, в результате чего общее количество трехдневных штормов достигло 4-6 дюймов.

После того, как эта группа снега исчезнет, ​​снег не обязательно закончится. Хотя мы, скорее всего, немного отдохнем, снегопады могут перерасти сегодня днем ​​в вечер и продолжаться всю ночь.

Дневная температура должна быть выше нуля, поэтому любое дополнительное накопление должно происходить в основном из-за необработанной травы и дорог. Хорошо проходимые и обработанные дороги должны быть влажными.

Наше следующее обновление выйдет с 10:30 до 11:00.

8:10 – Снег продолжается узким кругом в районе метро.

Почти постоянная полоса света и иногда умеренный снег продолжает проходить через центр метро. Он простирается от графства Кэрролл через графства Монтгомери, Западный Ховард через графство, Восточное графство Фэрфакс и западное графство Принс-Джордж, а также в Восточные и Западные графства принца Уильяма.

Снег может длиться не менее часа или двух, а может длиться от полдюйма до другого дюйма, а свежий, изолированный снег может достигать двух дюймов. Национальная метеорологическая служба продлила зимнюю погоду с 9 до 13 часов из-за снежной полосы.

Сообщается, что на основных дорогах все в порядке с температурами, близкими к замерзанию или даже чуть выше нуля, но второстепенные дороги грязные и имеют ограниченную видимость. Снег упал с дюйма до дюйма во многих частях окрестностей за ночь.

6:30 – Установлена ​​снежная полоса вдоль коридора Interstate 95.

Вдоль окрестностей образовалась узкая полоса от слабого до умеренного снега, параллельная коридору I-95. Это может оставаться постоянным в течение еще нескольких часов и привести к накоплению снега до дюйма или двух, одновременно уменьшая видимость и вызывая скользкие дороги. READ Индийский штат переименовал драконий фрукт, чтобы избежать ассоциации с Китаем

Наше следующее обновление будет около 8 утра.

Сегодняшний ежедневный номер

В некоторой степени субъективная оценка сегодняшней погоды по шкале от 0 до 10.

4/10: Больше снежинок – это весело, но мы скучаем по солнцу.

Быстрое предсказание

Сегодня: Снежный дождь с ветром. Высота: 35-40.

сегодня ночью: Снеговые дожди или вспышки. Самый низкий уровень: 24-29.

Завтра: Становится преимущественно солнечно. Высоты: 37-42.

Прогноз в деталях

Нористер выходит медленно, поэтому сегодня холодная погода, облака и ветер играют в игру, а сегодня вечером возможен снегопад. Яркое солнце, наконец, начнет появляться позже завтра, и мы должны увидеть в основном солнечное небо и в четверг, прежде чем в пятницу подойдет фронт, и, вероятно, пойдет дождь. К субботе у нас похолодало, и к воскресенью нам нужно будет ждать еще одной возможной зимней бури.

Сегодня вторник): Облачно, холодно и ветрено, с редкими снегопадами. Порывистые ветры с северо-запада со скоростью от 15 до 25 миль в час с порывами до 35 миль в час сделают максимумы в середине 30 секунд похожими на двадцатые. Уверенность: средняя

сегодня ночью: Облака продолжаются с несколькими возможными снежными порывами, когда дно опускается до более прохладной середины 20-х годов. Следите за скользкими пятнами, особенно на обычно скользких поверхностях. Ветер остается порывистым, дует от 10 до 15 миль в час с порывами от 25 до 30 миль в час. Уверенность: средняя

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завтра среда): В основном облачные условия начинаются сегодня, но мы должны наблюдать частичную ясность в утренние часы до полудня, прежде чем во второй половине дня появится преимущественно солнечное небо, когда высоты достигают верхних 30-х и, возможно, низких 1940-х годов. Это все равно будет легкий ветерок, со скоростью от 10 до 15 миль в час с порывами 25 или даже 30 миль в час. Уверенность: средняя – высокая READ Первый премьер-министр Эстонии, принесший конституционную присягу в связи с приходом к власти нового правительства | Эстония

Завтра вечером: Ясно и прохладно, со слабым ветром, поскольку более низкие температуры колеблются от подросткового возраста выше в пригороде до середины 20-ти и самых высоких 20-х в городе. Уверенность: средняя – высокая

Ожидать

Четверг Это более приятный день с в основном солнечным небом, а восходящая точка – середина сороковых годов. Ночью в четверг должно быть больше облаков и минимумов в 30-е годы. Уверенность: средняя – высокая

Пятница Это приносит немного более теплой погоды перед холодным фронтом, поскольку небо остается облачным и идут дожди. Максимальные значения колеблются от середины 40-х до примерно 50. В пятницу вечером становится прохладнее в условиях частичной облачности, с минимальными значениями от 20 до 30. Уверенность: средняя.

суббота Здесь должна быть небольшая облачность и прохладнее, с возможностью ливня, поскольку температура колеблется от 30 до 40 градусов. В основном облачное небо возвращается в субботу вечером с минимумом в 1920-х годах до 30. Уверенность: низкая – средняя.

Воскресенье Он может содержать другую штормовую систему, которая может принести снег или смешанные осадки в этот район, и это будет продолжаться до ночи воскресенья. Воскресным вечером максимум должен быть у вас от 30 до 20 лет или подростка. Уверенность: низкая

Индекс вероятности снега

Ежедневная оценка вероятности выпадения хотя бы 1 дюйма снега на следующей неделе по шкале от 0 до 10.