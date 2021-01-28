Обострился спор между Европейским Союзом и AstraZeneca из-за задержки с доставкой вакцины.

Ссора между Европейским союзом и AstraZeneca продолжается после того, как AstraZeneca, как сообщается, задержала поставку миллионов вакцин, согласованных сторонами.

AstraZeneca первоначально одобрила 80 миллионов доз вакцины против коронавируса в Европейском союзе. Они сократили это число до 31 миллиона доз, при этом Европейский Союз заявил, что они получили меньше этой суммы. Ассошиэйтед Пресс упомянул.

«Наш контракт не является договорным обязательством, это лучшее усилие», – сказал генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио в интервью итальянской газете. «По сути, мы сказали, что сделаем все, что в наших силах, но мы не можем гарантировать наш успех. На самом деле, мы немного опоздали с этим».

Изначально предполагалось, что Европейский союз выплатит AstraZeneca 336 миллионов евро (407 миллионов долларов). Официальный представитель ЕС сообщил AP, что ЕС заберет часть своих денег, если AstraZeneca не выполнит условия окончания сделки.

Даже Европейский союз пригрозил в понедельник ввести контроль над экспортом любых вакцин против коронавируса, производимых в Союзе.

«Я приглашаю AstraZeneca в полной мере участвовать в восстановлении доверия, предоставлять полную информацию и выполнять свои договорные, социальные и этические обязательства», – сказала Стелла Кириакидес, комиссар Европейского Союза по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.

Кириакидес сказал, что если AstraZeneca не сможет выполнить свои обязательства по использованию производственных мощностей ЕС, она должна отправить некоторые вакцины, которые она производит в Великобритании. Заявление было сделано после выхода Великобритании из Евросоюза.

AstraZeneca еще не одобрена регулирующими органами ЕС в сфере лекарственных средств, но ожидается, что она будет рассмотрена в пятницу. На данный момент только вакцины Moderna и Pfizer разрешены к использованию в Европейском Союзе.

AstraZeneca надеется распределить 3 миллиарда доз вакцины против коронавируса к концу этого года.