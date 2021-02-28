Общая картина: серая кисть в 1970-е годы в России | Фотография

яНоябрь 1974 г., Брайан Гриффин Летите из аэропорта Лутон в Москву на трехдневный перерыв в Thompson Holiday City с соседями по комнате. Гриффин, который первые десять лет своей трудовой жизни провел на фабриках в Мидлендсе, вскоре окончил Манчестерский политехнический университет по специальности фотограф. В то время он был «ярым социалистом», и все в Москве его волновало и восхищало. В первое утро поездки в гостинице «Интурист», где он остановился, прошел военный парад. Гриффин пересек барьер с фотоаппаратом и присоединился к процессии, проходящей мимо Мавзолея Ленина и наблюдающего за президентом Брежневым. Шоу было последним, на котором демонстрировались ядерные ракеты. «Все было серо», – ретроспективно вспоминает Гриффин в своей новой книге. Black Country Dada 1969-1990 гг.. «Это было вдохновляюще».

В последующие дни Гриффин отказался от обязательных организованных туров и скитался по Москве в сопровождении, как он позже понял, агентов КГБ. Сделайте это фото у Монумента покорителям космоса, титановой статуи высотой 100 метров, которая стоит у входа в Галерею достижений народного хозяйства. Фотография сделана москвичами, которые пытаются спуститься с дождливого постамента памятника, словно застряли в задних облаках ракеты – защитная сумка и приседание подтверждают его ощущение человека, унесенного пугающим прогрессом. Позже в поездке Гриффин встречает сменивших его агентов, которые потребовали его камеру и сняли пленку; Упаковка с этой фотографией благополучно возвращена в его отель.

Гриффин стал известен сразу после этой поездки за изобретение стиля, который называют «капиталистическим реализмом», и особенно за то, что он изобразил новых корпоративных лидеров Великобритании Тэтчер в уединенной и простой обстановке. Русские образы – это своего рода навязчивая идея с этим визуальным языком, и она сильно отличается от противоречивых отношений между силой и индивидуумом.

Black Country Dada, Брайан Гриффин Он будет опубликован в следующем месяце в Cafeteria, а одноименная выставка будет доступна в Интернете в рамках Фестиваля фотографии от С 12 марта по 11 апреляИ formatfestival.com