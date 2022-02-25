Объяснение — Почему Россия и Украина воюют за место Чернобыльской катастрофы

Аршад Мухаммад и Джонатан Ландей

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Российские и украинские войска в четверг сражались за контроль над Чернобылем, радиоактивным местом самой страшной в мире ядерной аварии и фактором, приведшим к распаду Советского Союза.

«Наши защитники жертвуют своими жизнями, чтобы трагедия 1986 года не повторилась», — написал президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере перед тем, как российские войска захватили недействующую атомную электростанцию, которая стала местом смертельного пожара и взрыва в 1986 году.

Но зачем кому-то нужна сломанная электростанция, окруженная километрами радиоактивной земли?

Ответ кроется в географии: Чернобыль расположен на кратчайшем пути из Беларуси в Киев, столицу Украины, и, таким образом, проходит по логической линии атаки российских войск, вторгающихся в Украину.

После захвата Чернобыля западные военные аналитики заявили, что Россия просто использовала самый быстрый маршрут вторжения из Белоруссии, союзника Москвы и плацдарма для российских войск, в Киев.

«Это был самый быстрый путь с нуля», — сказал Джеймс Эктон из Фонда Карнеги за международный мир, аналитического центра.

Джек Кин, бывший начальник штаба вооруженных сил США, сказал, что Чернобыль «не имеет военного значения», но находится на кратчайшем пути из Беларуси в Киев, цель российской стратегии «обезглавливания» для свержения украинского правительства.

Кейн описал этот маршрут как одну из четырех «осей», используемых российскими войсками для вторжения в Украину, включая второй авианосец из Белоруссии, продвигающийся на юг к украинскому городу Харьков и продвигающийся на север от подконтрольного России Крыма к Херсону.

В совокупности атаки стали крупнейшим нападением на европейскую страну со времен Второй мировой войны.

Захват Чернобыля был частью плана, и высокопоставленный украинский чиновник заявил, что он был захвачен российскими войсками в четверг, хотя высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что Соединенные Штаты не могут это подтвердить.

Четвертый реактор в Чернобыле, в 67 милях (108 км) к северу от украинской столицы Киева, взорвался в апреле 1986 года во время неудачного испытания на безопасность, отправив радиационные облака на большую часть Европы и даже на восток Соединенных Штатов.

История продолжается

Радиоактивное вещество стронций, цезий и плутоний затронуло в основном соседние Украину и Беларусь, а также часть России и Европы. Оценки числа прямых и косвенных смертей от стихийного бедствия варьируются от нескольких тысяч до 93 000 дополнительных смертей от рака во всем мире.

Советские власти изначально стремились скрыть катастрофу и не сразу распознали взрыв, который запятнал образ советского лидера-реформатора Михаила Горбачева и его политику «гласности» для большей открытости в советском обществе.

Лишь несколько лет спустя катастрофа была широко воспринята как способствовавшая распаду Советского Союза.

Эктон заявил, что захват Чернобыля Россией в четверг не был направлен на то, чтобы защитить его от дальнейшего ущерба, заявив, что четыре действующие атомные электростанции в Украине представляют большую опасность, чем Чернобыль, который находится в обширной «зоне отчуждения» размером с Люксембург.

В течение шести месяцев после аварии было построено временное укрытие, или «ковчег», чтобы закрыть поврежденный реактор и защитить окружающую среду от радиации. В ноябре 2016 года над старым саркофагом перенесли так называемый «новый безопасный конфайнмент».

«Очевидно, что авария внутри Чернобыля будет огромной проблемой. Но именно из-за зоны отчуждения она, вероятно, не сильно повлияет на мирных жителей Украины», — сказал Актон.

Международное агентство по атомной энергии ООН заявило в четверг со ссылкой на Управление ядерного регулирования Украины, что четыре атомные электростанции, действующие в Украине, работают безопасно, а на оставшихся отходах и других объектах в Чернобыле не было «разрушения».

Эктон сказал, что другие украинские реакторы не являются запрещенными и содержат больше радиоактивного ядерного топлива. «Опасности драться вокруг них намного выше».

(Отчетность Аршада Мухаммада в Сент-Поле, Миннесота, и Джонатана Лэндея в Вашингтоне; письмо Аршада Мухаммеда; редактирование Стивена Коутса)