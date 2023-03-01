Ожидается, что сегодня в Зимбабве для изучения направлений сотрудничества прибудет делегация высокого уровня из Свердловской области Российской Федерации во главе с министром внешнеэкономических связей Ярин Вячеслав.

В состав делегации, которая пробудет в стране три дня, входит заместитель министра промышленности и торговли Свердловской области Игорь Зеленкин.

Ожидается, что в ходе официального визита Вячеслав и его делегация проведут встречи с министром промышленности и торговли д-ром Секаем Нзензой и руководителями отрасли в рамках работы по определению направлений экономического сотрудничества между Зимбабве и Свердловской областью России.

В заявлении, опубликованном во вторник, пресс-секретарь по иностранным делам и международной торговле г-н Левитт Моджгу сообщил, что на встрече также будет присутствовать министр по делам провинций и передаче власти округа Мидлендс Ларри Мавима.

Есть планы создать побратимское соглашение между Мидлендсом.

Свердловская область и область России.

«В ходе визита делегация также посетит промышленные объекты, специализирующиеся на производстве машин и оборудования для деревообработки, производства каучука и фармацевтики», — сказал Муджегу.

«В завершение визита в пятницу состоится деловой круглый стол, на котором Зимбабве и Российская Федерация расширят свое сотрудничество на основе существующих прекрасных политических отношений».

Недавно Россия обязалась и дальше укреплять сотрудничество с Зимбабве и другими дружественными странами и призвала к отмене санкций, введенных в отношении Хараре некоторыми западными странами.