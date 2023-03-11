Ожидается, что Байден возглавит крупный нефтяной проект на Аляске.

ВАШИНГТОН. Президент Байден планирует дать зеленый свет одному из самых важных климатических решений, которые будет принимать его администрация. По словам человека, знакомого с решением, масштабный проект по бурению нефтяных скважин стоимостью 8 миллиардов долларов на Северном склоне Аляски.
Законодатели Аляски и руководители нефтяных компаний активно лоббировали Белый дом, чтобы утвердить проект, ссылаясь на собственные призывы президента Байдена к отрасли увеличить добычу на фоне неустойчивых цен на газ, вызванных войной России против Украины.
Но предложение о бурении нефтяных скважин также воодушевило молодых избирателей и активистов по борьбе с изменением климата, многие из которых помогли избрать г-на Байдена и которые расценят это решение как предательство президентского обещания, что он отвлечет нацию от ископаемого топлива.
Утверждение крупнейшего в стране предложенного нефтяного проекта станет поворотным моментом в подходе администрации к разработке ископаемых видов топлива. А суды и Конгресс вынудили г-на Байдена отказаться от своего предвыборного обещания «больше не бурить на федеральных землях, и точка» и подписать несколько ограниченных договоров аренды нефти и газа. Проект «Уиллоу» станет одним из немногих нефтяных проектов, одобренных г-ном Байденом добровольно, без санкции суда или Конгресса.
Сенатор Лиза Мурковски от штата Аляска, выступавшая за законопроект, заявила в пятницу вечером, что ее не уведомили о принятом решении. «Мы еще не праздновали, не с этим Белым домом», — сказала она.
Карен Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, отшатнулась от мысли принять окончательное решение.
ConocoPhillips намерена построить проект Willow на территории Национального нефтяного заповедника, площадью 23 миллиона акров, расположенной в 200 милях к северу от Полярного круга. Заповедник, в котором нет дорог, является самым большим участком целины в стране.
Экологическая повестка администрации Байдена
Руководство немного сократило количество буровых площадок, заказанных компанией, с пяти до трех. Тем не менее, Willow станет крупнейшим новым нефтяным проектом в Соединенных Штатах, и ожидается, что в течение следующих 30 лет будет прокачиваться 600 миллионов баррелей сырой нефти.
Федеральный обзор показал, что сжигание этой нефти может привести к выбросу в атмосферу почти 280 миллионов метрических тонн углерода. Активисты-экологи, назвавшие проект «угольной бомбой», утверждают, что проект усилит зависимость Америки от нефти и газа, в то время как Международное энергетическое агентство заявило, что страны должны прекратить разрешать такие проекты, чтобы избежать самых катастрофических последствий изменение климата. .
О намерении руководства одобрить проект Willow впервые сообщило агентство Bloomberg. Это решение стало одной из самых сложных энергетических проблем, с которыми сталкивалась администрация Байдена.
Одобрение Willow было бы прагматичным решением, сказал Кевин Бук, управляющий директор исследовательской фирмы Clearview Energy Partners из Вашингтона. После российского вторжения в Украину многие страны приостановили или сократили закупки российского газа и нефти, чтобы уменьшить доходы Москвы. Эти сокращения изменили энергетические рынки, создав дефицит в Европе и побудив Соединенные Штаты заполнить этот пробел за счет увеличения добычи нефти и газа.
«Война еще не окончена, — сказал мистер Бок. «Все еще существуют значительные потенциальные риски поставок, и они не прекратятся, даже если закончится война».
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Он также утверждал, что выбросы, связанные со сжиганием нефти в рамках проекта «Ива», не были бы устранены, если бы г-н Байден отверг проект, а просто образовались в другом месте.
Чиновники администрации продвигают проект «Ива», несмотря на то, что «Большие проблемыО выбросах и опасности для пресноводных источников и мигрирующих животных. Правительство установило условия, которые включают защиту дикой природы и сокращение длины гравийных дорог, льда, трубопроводов и длины взлетно-посадочных полос для поддержки бурения.
Делегация Конгресса Аляски, которая единодушно поддержала Уиллоу, на прошлой неделе встретилась с г-ном Байденом. Сенатор-республиканец Дэн Салливан сказал, что вручил президенту единогласную двухпартийную резолюцию в поддержку законопроекта, недавно принятого законодательным собранием Аляски.
Выступая на этой неделе в Хьюстоне на встрече руководителей нефтяных компаний, Салливан сказал, что решение Байдена по Уиллоу стало проверкой серьезности отношения администрации к энергетической безопасности.
Другие сторонники, в том числе делегация Конгресса, профсоюзы, строительные компании и некоторые жители Норт-Слоуп, утверждали, что проект создаст около 2500 рабочих мест и принесет до 17 миллиардов долларов дохода федеральному правительству.
На недавней встрече с г-жой Мурковски, директором по охране дикой природы округа Норт-Слоуп Таколик Хепа, сказала, что муниципальные услуги в ее сообществе зависят от налогов на нефтегазовую инфраструктуру.
Г-жа Хиба сказала, что город и его жители «прекрасно осознавали необходимость сбалансировать ответственную добычу нефти с натуральным образом жизни, который поддерживает нас».
Экологические противники проекта говорят, что непостижимо, что президент, который хочет бороться с изменением климата, поддерживает проект Willow. По оценкам администрации, выбросы, связанные с нефтью, составят около 9,2 миллиона метрических тонн углеродного загрязнения в год, что эквивалентно добавлению почти 2 миллионов автомобилей на дороги каждый год.
Активисты в этом месяце провели акцию протеста под дождем возле Белого дома и выступили в TikTok и других социальных сетях против проекта, используя хэштег #StopWillow, который использовался сотни миллионов раз. а Петиция «Скажи нет проекту Willow» Change.org имеет более трех миллионов подписей и продолжает расти.
Карлин Эчвак, старший региональный директор экологической группы The Wilderness Society на Аляске, заявила, что одобрение Willow будет «возмутительным шагом, отрицающим науку», и надеется, что администрация изменит курс.
«Давайте внесем ясность: проект Willow еще не утвержден, и это неприемлемый проект», — сказал г-н Ишвак. «Администрация Байдена должна поступить правильно и выбрать альтернативу бездействию в послужном списке решений, чтобы отменить это разрушительное предложение».
Среди самых ярых противников проекта самые близкие к нему члены сообщества. Розмари Ахтвангаруак, мэр Нуйсота, общины инупиатов, расположенной примерно в 35 милях от участка Уиллоу, сказала, что дальнейшая добыча нефти и газа в этом районе представляет угрозу существованию ее общины, насчитывающей около 500 человек.
Около половины заповедника закрыто для добычи нефти и газа, и здесь жители охотятся на карибу, тюленей и других животных, чтобы употреблять их в пищу.
В письме на этой неделе Деб Хааланд, министру внутренних дел, которая боролась с проектом «Ива», когда работала в Конгрессе, г-жа Ахтуангаруак сказала, что в недавних экологических обзорах проекта не учитывалось воздействие на натуральное рыболовство и другие потребности местного сообщества. . .
Она написала, что федеральное агентство «не смотрит на ущерб, который может нанести этот проект, с точки зрения того, как мы можем быть теми, кто мы есть — как мы можем гарантировать, что сможем сохранить нашу культуру, наши традиции и нашу способность продолжать выходить на улицу». в земли» и воды. «
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