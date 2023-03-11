Ожидается, что Байден возглавит крупный нефтяной проект на Аляске.

ВАШИНГТОН. Президент Байден планирует дать зеленый свет одному из самых важных климатических решений, которые будет принимать его администрация. По словам человека, знакомого с решением, масштабный проект по бурению нефтяных скважин стоимостью 8 миллиардов долларов на Северном склоне Аляски.

Законодатели Аляски и руководители нефтяных компаний активно лоббировали Белый дом, чтобы утвердить проект, ссылаясь на собственные призывы президента Байдена к отрасли увеличить добычу на фоне неустойчивых цен на газ, вызванных войной России против Украины.

Но предложение о бурении нефтяных скважин также воодушевило молодых избирателей и активистов по борьбе с изменением климата, многие из которых помогли избрать г-на Байдена и которые расценят это решение как предательство президентского обещания, что он отвлечет нацию от ископаемого топлива.

Утверждение крупнейшего в стране предложенного нефтяного проекта станет поворотным моментом в подходе администрации к разработке ископаемых видов топлива. А суды и Конгресс вынудили г-на Байдена отказаться от своего предвыборного обещания «больше не бурить на федеральных землях, и точка» и подписать несколько ограниченных договоров аренды нефти и газа. Проект «Уиллоу» станет одним из немногих нефтяных проектов, одобренных г-ном Байденом добровольно, без санкции суда или Конгресса.