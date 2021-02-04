Ожидается, что россияне поднимутся в таблице медалей в Пекине 2022 года

Согласно новым прогнозам, опубликованным за год до Пекина 2022 года, ожидается, что команда олимпийских спортсменов из России поднимется в таблице медалей зимних Олимпийских игр.

Виртуальная таблица медалей, созданная компанией Gracenote Sports, занимающейся спортивными данными, показывает, что российские спортсмены поднимаются с 13-го уровня.Десятый Она финишировала второй в Пхенчхане-2018, уступив только Норвегии: количество медалей удвоилось с 17 до 34.

Название «нейтральной» сборной России в Пекине 2022 года пока не известно.

«Российским спортсменам разрешено участвовать в Зимних играх в Пекине под олимпийским флагом», – говорит Грейсено.

Если предположить, что все те, кто в настоящее время занимает три верхние позиции, находятся в [table] Выполняя требования для участия, ожидается 34 медали.

«Это будет … больше, чем могла бы сделать любая российская или советская команда на Зимних Играх.

«На этот раз россияне выглядят особенно сильными в конькобежном спорте, ожидается восемь медалей».

Следует помнить, что в Пекине-2022 году ожидается 109 мероприятий, что на семь больше, чем в Южной Корее три года назад.

Gracenote утверждает, что при составлении своего нового расписания учитывались «самые последние результаты спортсменов на крупных соревнованиях после Зимних игр 2018 года».

Gracenote представила виртуальный Пекин 2022 © Gracenote Medal Table

Несколько удивительно, но прогнозы по Китаю несколько улучшаются.

Ожидается, что количество медалей у принимающей страны снизится с девяти до восьми, а ее позиция увеличится с 16.Десятый До 14Десятый.

По нескольким причинам хозяева Олимпийских игр, как правило, относительно хорошо выступают на внутренних играх.

Согласно Gracenote, Китай «никогда не выигрывал зимних олимпийских медалей в горных лыжах, биатлоне, бобслее, беговых лыжах, хоккее с шайбой, лыжах, комбинированных северных лыжах, скелетах или прыжках на льду».

«Текущий прогноз Gracenote не включает китайских участников в восьмерку лучших из этих видов спорта на Играх 2022 года в Пекине», – добавили в компании.

«Возможно, что шансы Китая на медаль в Пекине ограничиваются керлингом, сноубордом, фристайлом и шорт-треком, сноубордом и конькобежным спортом».