Олимпийская чемпионка России по фехтованию, тхэквондоистки запрещены на чемпионатах мира

Олимпийские золотые медалисты из России не допускаются к предстоящим чемпионатам мира по тхэквондо и фехтованию, в то время как другие из их собственной страны допускаются, поскольку эти виды спорта следуют рекомендациям МОК по реинтеграции российских спортсменов.

Владислав Ларин И Максим Храмцовкоторые в Токио стали первым тхэквондистом из России, завоевавшим олимпийский титул, согласно многочисленным сообщениям, их заявки на участие в чемпионате мира на следующей неделе были отклонены чемпионатом мира по тхэквондо.

Чемпионат мира по тхэквондо заявил во вторник, что принял 23 нейтральных спортсмена из Беларуси и России и отклонил заявки двух спортсменов, поскольку они не соответствовали требованиям для участия, установленным рекомендациями Международного олимпийского комитета в марте. Сборная мира по тхэквондо не назвала имена выбывших спортсменов.

20 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям, если они решат повторно допустить спортсменов из России и Белоруссии в качестве нейтральных, принимать только тех, кто активно не поддерживает войну в Украине и активно не нанят военными.

С тех пор в некоторых видах спорта были предприняты шаги по реинтеграции некоторых российских и белорусских спортсменов, включая тхэквондо и фехтование.

В ответ Украина бойкотировала некоторые соревнования, в том числе чемпионат мира по тхэквондо. Украина также бойкотировала чемпионат мира по дзюдо в начале этого месяца, первый чемпионат мира по олимпийскому виду спорта, проводимый одобренной МОК спортивной федерацией и включающий спортсменов из России с декабря 2021 года.

Также во вторник глава Национального олимпийского комитета Италии заявил, что по крайней мере некоторые фехтовальщики из России не будут допущены в страну на чемпионат мира по этому виду спорта в июле в Милане по совету правительства Италии и в соответствии с рекомендациями МОК. По данным Рейтер. Он специально назвал олимпийского чемпиона Токио София Позденяковачей отец был президентом Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Международный руководящий орган фехтования (FIE) утвердил некоторых спортсменов из России для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных, но в этот список не входят ни Поздениякова, ни другие шесть золотых медалистов Олимпийских игр в Токио. По данным российского информационного агентства ТАСС.

Ранее в марте FIE сняла ограничения для спортсменов из России и Беларуси, в то время как Международный олимпийский комитет все еще рекомендовал запретить участие всех спортсменов. Но на сегодняшний день ни один российский или белорусский спортсмен не вернулся к участию в этапах Кубка мира и Гран-при.

OlympicTalk включен новости Apple. Мы предпочли!

Подпишитесь на @nbcolympictalk