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Олимпийская чемпионка России по фехтованию, тхэквондоистки запрещены на чемпионатах мира

24 мая, 2023
Marfa Fedoroa

Олимпийские золотые медалисты из России не допускаются к предстоящим чемпионатам мира по тхэквондо и фехтованию, в то время как другие из их собственной страны допускаются, поскольку эти виды спорта следуют рекомендациям МОК по реинтеграции российских спортсменов.

Владислав Ларин И Максим Храмцовкоторые в Токио стали первым тхэквондистом из России, завоевавшим олимпийский титул, согласно многочисленным сообщениям, их заявки на участие в чемпионате мира на следующей неделе были отклонены чемпионатом мира по тхэквондо.

Чемпионат мира по тхэквондо заявил во вторник, что принял 23 нейтральных спортсмена из Беларуси и России и отклонил заявки двух спортсменов, поскольку они не соответствовали требованиям для участия, установленным рекомендациями Международного олимпийского комитета в марте. Сборная мира по тхэквондо не назвала имена выбывших спортсменов.

20 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям, если они решат повторно допустить спортсменов из России и Белоруссии в качестве нейтральных, принимать только тех, кто активно не поддерживает войну в Украине и активно не нанят военными.

С тех пор в некоторых видах спорта были предприняты шаги по реинтеграции некоторых российских и белорусских спортсменов, включая тхэквондо и фехтование.

В ответ Украина бойкотировала некоторые соревнования, в том числе чемпионат мира по тхэквондо. Украина также бойкотировала чемпионат мира по дзюдо в начале этого месяца, первый чемпионат мира по олимпийскому виду спорта, проводимый одобренной МОК спортивной федерацией и включающий спортсменов из России с декабря 2021 года.

Также во вторник глава Национального олимпийского комитета Италии заявил, что по крайней мере некоторые фехтовальщики из России не будут допущены в страну на чемпионат мира по этому виду спорта в июле в Милане по совету правительства Италии и в соответствии с рекомендациями МОК. По данным Рейтер. Он специально назвал олимпийского чемпиона Токио София Позденяковачей отец был президентом Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Международный руководящий орган фехтования (FIE) утвердил некоторых спортсменов из России для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных, но в этот список не входят ни Поздениякова, ни другие шесть золотых медалистов Олимпийских игр в Токио. По данным российского информационного агентства ТАСС.

Ранее в марте FIE сняла ограничения для спортсменов из России и Беларуси, в то время как Международный олимпийский комитет все еще рекомендовал запретить участие всех спортсменов. Но на сегодняшний день ни один российский или белорусский спортсмен не вернулся к участию в этапах Кубка мира и Гран-при.

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