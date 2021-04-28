Они заберут всех троих: The Hats обыграли Islanders 1: 0

В третий раз подряд «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» сражались на вершине Восточного хоккейного дивизиона. Могут ли «Три шляпы» завоевать популярность, или «Острова» впервые в этом сезоне станут спойлером перед фанатами DC?

Даниэль Спранг оставался горячим, забрав верхний угол после чистой кампании, чтобы открыть счет. Роса за секунду. Нада в третьем.

Витек Ванецек с застежкой.

Кэпс обыграли Айлендерс 1: 0!

Барри Трутц Он четко сказал своей команде постараться, чтобы большая часть этого матча проходила в нейтральной зоне. Это было очевидно в первом периоде, потому что я не думаю, что какая-либо из команд на самом деле проводила какие-либо длительные смены на территории другой стороны. Шляпы по-прежнему имели больше первоклассных моментов и через двадцать минут были достойны лидеров.

Он четко сказал своей команде постараться, чтобы большая часть этого матча проходила в нейтральной зоне. Это было очевидно в первом периоде, потому что я не думаю, что какая-либо из команд на самом деле проводила какие-либо длительные смены на территории другой стороны. Шляпы по-прежнему имели больше первоклассных моментов и через двадцать минут были достойны лидеров. Я бы посвятил всю пулю жалобам на отсутствие контакта Том Уилсон ? Ага. Скотт Мэйфилд Он не только перепроверил Уилсона и сломал его палочку в процессе, но и Уилсон также не попытался воспроизвести диск, по-видимому, высоко подхваченный летящей шрапнелью. Они могли бы использовать около четырех разных штрафных санкций, но поскольку два были вызваны в быстрой последовательности в Нью-Йорке до крушения … вместо этого они использовали старый смайлик.

? Ага. Он не только перепроверил Уилсона и сломал его палочку в процессе, но и Уилсон также не попытался воспроизвести диск, по-видимому, высоко подхваченный летящей шрапнелью. Они могли бы использовать около четырех разных штрафных санкций, но поскольку два были вызваны в быстрой последовательности в Нью-Йорке до крушения … вместо этого они использовали старый смайлик. Мне не нравился внешний вид головных уборов пять на три, который показывали в первом периоде, или на самом деле просто обычная установка пять на четыре с Алексей Овечкин Снаружи. Парочка причудливых вариантов тренировок. TJ Auchi Он должен быть в прорези бампера. Он берет на себя управление оттуда и не имеет единственного таймера, чтобы обыграть вратарей из офиса Ови. Если ты не получишь Энтони Манта или же Даниэль ЛейбПоделись, у тебя есть Дмитрий Орлов Направляй и играй Джон Карлсон В основном офисе.

Когда мы приветствовали наших фанатов, мы хотели убедиться, что в помещении находятся сотни передовых рабочих. Спасибо за то, что сделали это возможным!#Pressor pic.twitter.com/gFXBA4Az9r Вашингтон Кэпиталз 27 апреля 2021 г.

Головные уборы уверенно доминировали весь второй период. Они просто не могли победить Илья Сорокин . Процесс был полностью завершен, и окончательного результата не было.

. Процесс был полностью завершен, и окончательного результата не было. Мартин умер Нанести удар Майкл Равель Его голова явно находилась позади и, очевидно, садилась в самолет. Судьи, которых я считал полной ерундой в этом матче, решили, что это не пенальти. И поэтому Здено Чара Единственным наказанием было пнуть Мартина осла.

Нанести удар Его голова явно находилась позади и, очевидно, садилась в самолет. Судьи, которых я считал полной ерундой в этом матче, решили, что это не пенальти. И поэтому Единственным наказанием было пнуть Мартина осла. Еще одна справочная пуля, потому что Келли Сазерленд И Джон МакЭсак Это отстойно. Я ненавижу, когда люди жалуются на чиновников, когда они этого не заслуживают, но в данном случае оно того стоит, поскольку в итоге получается морковь с силовой игрой только на второй период, что является особым достижением в суждениях. Гранат Хэтэуэй Это было отсканировано в лицо Брайдон Кобурн Но это тоже было проигнорировано.

И Это отстойно. Я ненавижу, когда люди жалуются на чиновников, когда они этого не заслуживают, но в данном случае оно того стоит, поскольку в итоге получается морковь с силовой игрой только на второй период, что является особым достижением в суждениях. Это было отсканировано в лицо Но это тоже было проигнорировано. Даниэль Лейб Он оставался горячим. На его счету три гола в двух матчах с тех пор, как Овечкин заменил пациента в верхней серии. Спранг – восьмой игрок клуба, забивший не менее десяти голов в этом сезоне.

Джефф Цукер из Turner Sports говорит, что подход сети к предложениям студий НБА будет перенесен и на шоу НХЛ. Так что пусть повеселится. Какое понимание. Хелен Эллиотт (helenothelen) 27 апреля 2021 г.

То же самое на третьем. Просто повторите второй раунд пули. Витек Ванишк С тишиной. Замечательная игра от него.

С тишиной. Замечательная игра от него. Было бы неплохо с морковным игроком. Задержите рвоту. Мат Барзал Раздражающе хорош в хоккее. Представьте, если бы он играл в команде, которая восприняла оскорбление как нечто подобное.

Раздражающе хорош в хоккее. Представьте, если бы он играл в команде, которая восприняла оскорбление как нечто подобное. Правители ушли в мусорку в третьем периоде. Худшая игра в шляпах в этом сезоне.

На очереди – два подряд дома против надоедливых хороших «Питтсбург Пингвинз», которые пока отказываются проигрывать матч. Эта большая неделя.

Полный охват RMNB шляп и островитян

Скриншот предоставлен NBC Sports Washington